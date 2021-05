El presidente de la Audiencia alerta del incremento de casos de violencia de género entre menores en Córdoba

El presidenta de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, y la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, presiden este viernes la Comisión provincial de Coordinación contra la Violencia de Género, prevista para abril de 2020 pero que tuvo que ser suspendido debido a la pandemia. Acompañados del resto de administraciones provinciales y autonómicas, Sánchez Zamorano abordará diferentes cuestiones relacionadas con los casos de violencia de género en Córdoba y cómo se está actuando conjuntamente.

Uno de los principales temas a tratar es el incremento de casos de violencia de género que está tratando el Juzgado de Menores de Córdoba, ha anunciado el presidente, que ha explicado cómo los jóvenes, "en sus relaciones de noviazgo, está repitiendo comportamiento que se ven en adultos". En esas relaciones "se da la preeminencia del joven sobre la joven", ha asegurado, para finalizar apuntando que la educación en el seno de la familia es una de las principales causas.

"Hay que hacerles ver a los menores que ese no es el camino, sino el de la igualdad, y que no importa si es hombre, mujer o su color, sino que sólo valga la individualidad del ser humano". En términos totales, en lo que va de año, 13 mujeres han sido asesinadas en España mientras que en 2020 fueron 45. Aunque la cifra sí ha bajado levemente con respecto a años anteriores, Sánchez Zamorano ha recordado que "desde que se tienen datos, la cifra no desciende del medio centenar" a pesar de la coordinación "de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado y servicios sociales locales y provinciales". Sobre la legislación, ha asegurado que "se ha perfeccionado todo lo que se ha podido, pero aún queda mucho camino por recorrer".

En Córdoba, durante 2020, se emitieron entre un 55% y un 60% de sentencias condenatorias en materia de violencia de género de los 2.900 casos registrados. Pero la situación por la que atraviesa el Penal 6 -especializado en enjuiciar estas causas- "está desbordado". La falta de personal es el motivo: "Hacen falta un juez y más funcionarios". Además, durante el pasado año se produjo un incremento de órdenes de alejamiento, pasando de las 340 en 2019 a las 380 en 2020, "unos datos que aunque son estables, no son buenos".