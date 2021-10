El precio de la carne de caza se desploma

Este sábado arranca en Córdoba el periodo de caza mayor y también de las monterías. Como previa, la patronal agraria Asaja ha hecho balance de cómo está el sector en estos momentos de salida de la crisis sanitaria.

Una de las grandes novedades de este otoño de 2021 es el precio de las piezas a abatir. La carne de caza ha pasado de tocar un récord en 2020 a hundir su precio. En el caso del ciervo, los precios de la carne, a la canal, oscilan entre 1,10 y 1,35 euros por kilo frente a las cotizaciones logradas en campañas pasadas, en las que se cotizó de forma récord con hasta 4,10 euros por kilo. En el caso del jabalí, también ha habido un notorio descenso de las carnes, de forma que, los precios oscilan entre 0,65 y 0,85 euros por kilo frente a la horquilla de campañas pasadas que osciló de 1,40 a 1,65 euros por kilo.

Según Asaja, la suspensión de muchas cacerías la campaña pasada hacen que este año haya mayor número de reses de caza mayor en los montes. En lo referente al estado de las reses, "hay que destacar la imparable expansión del jabalí, ya no solo a nivel del territorio, sino también en lo concerniente al número de animales, al haber criado muy bien este año", expone la patronal. En cuanto a otras especies como el ciervo o el gamo, "se presentan para esta temporada ligeramente superiores a los de la temporada pasada. Aunque se arrastra dos primaveras extremadamente secas, que han influido en la escasez de pastos y de alimento en general, la pasada otoñada sí fue buena y es esta época del año la que más condiciona las calidades y tamaños".

Respecto al jabalí, Asaja Córdoba recuerda que da comienzo la temporada de caza en plena declaración de emergencia cinegética para esta especie, "por los problemas que suele causar, a nivel de daños sobre la agricultura, accidentes de tráfico o daños de naturaleza sanitaria sobre la cabaña ganadera, entre otros. Toda la provincia de Córdoba se encuentra declarada en emergencia por esta especie, de ahí la importancia, y la necesidad de cazarla para reducir adecuadamente sus poblaciones", asegura la patronal.

