¿Qué es un perol de San Rafael sin candela? Este martes, si vas a Los Villares podrás hacer fuego (controlado)

¿Qué es un perol sin fuego? Pues así se han tenido que apañar los cordobeses que subían al parque periurbano de Los Villares durante los últimos años (salvo el pasado). El cambio climático y el retraso en la llegada de las lluvias hacía que Sierra Morena estuviese completamente seca y que el riesgo de incendio fuese muy alto. Eso llevó a la Junta de Andalucía a prohibir no solo en Córdoba hacer fuego al aire libre. Y por tanto, los peroles de 2017, 2019, 2020 y 2021 se tuvieron que cocinar sin fogatas. Hornillos portátiles o directamente a comer de tupper.

Este próximo martes, los cordobeses que suban a Los Villares sí que podrán preparar sus tradicionales peroles con fogatas. Aunque está prohibido hacer fuego hasta el 31 de octubre, sí que está permitido ya en lugares como el parque periurbano de Los Villares, según han confirmado fuentes de la Junta de Andalucía a este periódico.

La tradición por San Rafael siempre mandó un encuentro con la naturaleza. En la década de los ochenta se comenzó a ordenar la celebración y a aprovechar la ubicación del parque periurbano de Los Villares, que se pobló de perolistas. Pero los veranos cada vez más secos, el inicio del otoño con apenas lluvia y el gran riesgo de incendio llevó al gobierno andaluz a prohibir los fuegos, aunque controlados, en estas zonas más allá del 15 de octubre. También se prohibía circular por vehículos a motor por los caminos de Sierra Morena.

De hecho, ha habido festividades en las que el Ayuntamiento ha habilitado El Arenal para los peroles, donde sí que se podía hacer fuego sin riesgo de quemar la sierra. Pero las lluvias de este jueves y la humedad que ha recuperado la vegetación hacen que el riesgo de incendio en la zona sea mínimo, y que, por tanto, los peroles recuperen así la normalidad. Eso sí, lo que está totalmente prohibido en la zona es la quema de restos de poda o tala, a través de la Ley de Economía Circular. Pero peroles se podrán organizar.

Los Villares espera la llegada de cientos de cordobeses dispuestos a cumplir con la tradición de honrar al Arcángel con una buena comilona. Muchos subirán en coche, aunque antaño los peroles comenzaban en la ciudad, continuaban con una caminata hacia la sierra y acababan bajando la comida con un paseo de regreso.

