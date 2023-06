Las pantallas acústicas para evitar el ruido de la autovía en Córdoba, pendientes desde 2009

La Autovía del Sur (A-4) es una de las grandes carreteras de España. Su diseño actual se corresponde a finales de los años ochenta. En estos años, la ciudad de Córdoba ha ido creciendo en todas direcciones. El casco urbano ha ido, incluso, integrando la autovía, aunque funciona como barrera. Y eso es algo que ha acabado provocando grandes molestias a los cordobeses que viven más cerca de la carretera: el sonido del tránsito de los vehículos. Por eso, una de las grandes demandas vecinales desde hace décadas es la de atenuar el ruido de los vehículos instalando pantallas acústicas.

El Gobierno redactó en el año 2009 un proyecto, pero nunca se ejecutó. El Ejecutivo ha reconocido a través de una respuesta parlamentaria al diputado del PP Andrés Lorite que no hizo las obras. Y que ha encargado una actualización para llevarlas a cabo.

En concreto, el proyecto que se redactó en 2009 preveía la instalación de una pantalla antirruido desde el kilómetro 399 hasta el 405. Es decir, seis kilómetros que cubrían prácticamente toda la autovía a su paso por el casco urbano. El plan tenía hasta presupuesto: cerca de tres millones de euros. Pero llegó la crisis y fue una de las obras que no se ejecutó.

“Dado el tiempo transcurrido y al no haber sido posible llevar a cabo esta actuación en anteriores legislaturas, el documento ha de ser objeto de una adaptación a la nueva normativa vigente (señalización, sistemas de contención de vehículos, etc.) así como a la legislación vigente”, ha admitido el Ejecutivo a preguntas de Andrés Lorite. Por eso, en abril de 2022 se emitió “una nueva orden de estudio” para actualizar el proyecto de construcción de estas pantallas acústicas.

En este caso, el proyecto es más ambicioso y conlleva llevar pantallas hasta el kilómetro 433 (ya en La Carlota) y prevé un presupuesto de más de seis millones de euros. “La redacción de este último proyecto se encuentra muy avanzada y su financiación está garantizada gracias a los fondos europeos destinados al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, en el que en relación con las infraestructuras recoge una serie de inversiones en materia de conservación y explotación de carreteras con las que, entre otras cuestiones, se pretende abordar aquellas actuaciones del Plan de Acción contra el Ruido”, señala el Ejecutivo.

El plan incluye construir pantallas entre el kilómetro 399 y el 401 (en la zona colindante con la Avda. Virgen del Mar) y del 403 al 404 (zona colindante con la calle del Libertador Andrés de Santa Cruz). Por otro lado, las pantallas acústicas que se instalarán en la variante de la A-4 en Córdoba son compatibles con el anteproyecto de adecuación, reforma y conservación de la Autovía A-4, recién encargado y en el que trabaja el Ejecutivo.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!