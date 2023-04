La ONCE reclama no distraer la atención de los perros guía mientras caminan junto a una persona ciega

La ONCE en Andalucía reclama no distraer la atención de los perros guía mientras caminan junto a una persona ciega, siendo el lema de la reivindicación, 'Ahora no. Estoy guiando', y para lo cual la Fundación ilustrará cinco millones de cupones con el mismo, donde un dibujo muestra cómo una persona ofrece un hueso a un perro guía con arnés para jugar con él.

Un total de 957 perros guía de la ONCE acompañan durante estos días a las personas ciegas de nuestro país, aportando plena autonomía y movilidad en sus desplazamientos al convertirse en los ojos de quien no puede ver, según una nota de prensa enviada por la Fundación ONCE.

En Andalucía son 165 los perros que están en activo -- 55 en Sevilla, 35 en Málaga, 24 en Cádiz, 18 en Granada, diez en Huelva y Córdoba, respectivamente, ocho en Almería, y cinco en Jaén--.

Con motivo del Día Internacional del Perro Guía, que será el próximo 26 de abril, reclaman a la sociedad la importancia de no distraer su atención mientras caminan junto a una persona ciega, una acción que requiere de su concentración para garantizar la seguridad de esa persona.

Conocedores de que los perros guía son encantadores, tienen un comportamiento ejemplar e inspiran mucha ternura por la actitud y labor que realizan, la Fundación ONCE del Perro Guía ha elaborado una serie de recomendaciones para la ciudadanía y el correcto comportamiento adecuado de otras mascota, como no distraer al perro guía si lleva puesto el arnés, porque se encontrará realizando su labor de guía o pendiente de comportarse de forma adecuada al lugar en el que está; no dar comida a un perro guía, al no conocer si tiene alguna intolerancia alimentaria y le puedes provocar un problema digestivo que perjudique su salud; no dejar al perro suelto si hay un perro guía cerca, o para dar alguna indicación a la persona ciega, nunca tirar de la correa ni del arnés del perro, simplemente, dirigirse a ella, preferiblemente, por su lado derecho, el contrario al perro.

Los perros guía también disfrutan de muchos momentos de descanso y esparcimiento. Respetemos su labor mientras van guiando, y dejemos el juego y los saludos para su tiempo de ocio.

La ONCE tiene como una de sus máximas la inclusión de las personas ciegas en la sociedad. El empleo, las relaciones sociales y culturales y la autonomía personal son los pilares sobre los que se apoya esa labor.

Por ello creó la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) hace más de treinta años, adoptando el modelo de las escuelas de perros guía europeas y norteamericanas. Ubicadas en Boadilla del Monte (Madrid), sus actuales instalaciones cuentan con 110.000 metros cuadrados que dan cabida a todos los servicios: crianza, alojamiento y cuidado de cachorros, entrenamiento e instrucción de perros, clínica veterinaria, albergue para perros jubilados y residencia para la formación de los usuari@s.

En su trayectoria la Fundación ONCE del Perro Guía ha facilitado cerca de 3.500 perros a las personas ciegas o con baja visión de nuestro país para mejorar su autonomía, desplazamientos y seguridad, convirtiendo a estos animales en un vecino más al lado de la sociedad. Las razas más utilizadas son labrador retriever, el cruce de esta con golden retriever y caniche Gigante como perro hipoalergénico, y pastor alemán.