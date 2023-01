Nuevos retrasos en los trenes AVE Madrid-Andalucía por la avería registrada en Toledo este martes

Trenes AVE con origen Andalucía y destino Madrid están experimentando este miércoles nuevos retrasos debido a la incidencia técnica ocurrida este martes en Toledo y relacionada con el sistema eléctrico de la infraestructura ferroviaria entre La Sagra y Mora y Orgaz. La avería no ha sido aún solucionada durante esta madrugada, lo que obliga a circular en este tramo por vía única, tal como confirman a Europa Press fuentes consultadas por en Renfe y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

En Córdoba, el AVE con destino Madrid de las 7:27 ha salido con unos 20 minutos de retraso y, a la altura de Toledo, el tren ha estado parado unos cinco minutos.

Adif no tiene aún previsión de cuándo quedará solventada la avería. Renfe, por su parte, ha abierto la venta de billetes, que solo se bloqueó en la tarde de este pasado martes ante el importante retraso acumulado en la circulación de los trenes.

Para este miércoles y aunque se sigue circulando por vía única entre La Sagra y Mora y Orgaz, Renfe confía en que los retrasos sean “mucho más leves” que los del martes, en los que la incidencia afectó, al menos, a una veintena de trenes de la línea Madrid-Andalucía: ocho trenes AVE de Sevilla, cinco de Málaga, uno de Granada, un Alvia de Cádiz y un Alvia de Huelva. La avería afectó a decenas de viajeros que se desplazaban a Madrid con ocasión de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Renfe transbordó a los viajeros del tren Madrid-Puertollano así como del servicio Madrid-Sevilla, de las 8,00 horas, que circulaba detrás como consecuencia de la avería. Los primeros análisis al respecto apuntan a las fuertes rachas de viento en la zona como la causa más probable del incidente.

Mientras se prolonguen los trabajos que los técnicos de Adif están llevando a cabo para reparar la avería, se circula en vía única en el trayecto afectado, por lo que se tienen que ir alternando los trenes de los dos sentidos por una sola vía que queda libre, lo que provoca retrasos de 30 minutos como mínimo.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!