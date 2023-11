La nueva pista para que aviones del Infoca lleguen antes a incendios en la Sierra se adjudicará en diciembre

La nueva pista de aterrizaje y despegue de aviones del Plan Infoca de lucha contra incendios que se ubicará en Villaviciosa de Córdoba y servirá para que los medios aéreos lleguen antes a los fuegos que se puedan declarar en Sierra Morena, verá adjudicadas sus obras para el próximo mes de diciembre.

Esta semana, dentro del balance realizado por el Plan Infoca sobre la época de alto riesgo de incendios 2023 y las previsiones de inversiones y mejoras para la próxima campaña, se avanzó que en el plazo de un mes, aproximadamente, se adjudicarán las obras de la pista de aterrizaje de aviones en Villaviciosa de Córdoba. Así se dio a conocer en el comité asesor del Plan Infoca, presidido por el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz.

Según difundió en su día la Junta, esta nueva pista de aterrizaje para los medios aéreos del Infoca en Villaviciosa de Córdoba permitirá llegar más rápido a los incendios que se produzcan en Sierra Morena y sustituirá la actual ubicación de dichos medios en el aeropuerto de Córdoba.

El proyecto de esta obra prevé que la nueva pista de aterrizaje se ubique en el monte público Cabeza Aguda, en el término municipal de Villaviciosa de Córdoba. Esta nueva pista funcionará como base de los medios aéreos de carga en tierra en la lucha contra los incendios, otorgando mayor rapidez y cobertura para los fuegos declarados en la Sierra.

La ejecución de la obra cuenta con un presupuesto de más de 5 millones de euros y un plazo de ejecución de entre 12 y 18 meses.

Históricamente, el Infoca había dispuesto de una pista de aterrizaje en Los Villares, pero a finales de los años 80 las modificaciones legales sobre acondicionamientos de aeródromos establecieron que dicha pista no tenía las dimensiones necesarias y los medios aéreos del Infoca se trasladaron al aeropuerto de Córdoba. Desde hace un tiempo, se venía buscando una alternativa que permitiera disponer de estos medios en un monte público para dar cobertura a los fuegos en la Sierra y poder llegar más rápido a ellos.

Contar con una red de pistas de aterrizaje es esencial para que los aviones de carga en tierra puedan llenar sus depósitos de agua con un producto químico retardante que ayuda a sofocar los incendios.

