Noor y Choco mantienen sus estrellas Michelin para 2022

Noor y Choco, los dos restaurantes cordobeses distinguidos con la Estrella Michelin, las han mantenido en este año 2021 que termina y aparecerán de nuevo en la prestigiosa Guía Michelin España&Portugal 2022. Noor se mantiene con dos estrellas y Choco con la estrella que tiene desde que fuera distinguido en 2011. La gran novedad ha sido Terra Olea, que se ha hecho con un premio Bib Gourmand.

El chef Paco Morales, al mando de Noor, consiguió la primera en 2016. La segunda llegó hace un año, en 2019. Desde aquel momento, su nombre dejó de ser una promesa de la gastronomía para convertirse en una realidad a nivel nacional.

En este tiempo, Noor ha conseguido aparecer en la lista anual de mejores restaurantes europeos de la web Opinionated About Dining (OAD); Morales fue elegido entre los 30 mejores cocineros del mundo en el premio internacional The Best Chef; estrenó su participación en una serie documental de Amazon Prime; y la prestigiosa revista Forbes incluyó a Noor en su lista de los diez mejores para visitar en 2021.

Hasta su aparición en Córdoba, el primer chef en lograr este reconocimiento era Kisko García con su restaurante Choco, que lleva ya diez años seguidos manteniendo su distinción y como uno de los mejores cocineros de la ciudad.

Esta edición de la gala de la prestigiosa Guía Michelin España&Portugal 2021 ha sido conducida por la actriz Ana Milán y ha tenido lugar en el Palau de Les Arts de Valencia, con la presencia de grandes chefs de ambos países y celebrando la recuperación de cierta normalidad tras la época más dura de la pandemia de la Covid. La gala se ha emitido en abierto para todo el público, que la ha podido seguir por internet.