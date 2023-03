“Aquí estamos las feministas”. Varias niñas (y algún niño) de corta edad coreaban ese lema, pintadas las caras con símbolos morados y con pancartas que habían dibujado ellas mismas. Replicaban el lema de arranque de la manifestación del 8M, Día Internacional de la Mujer, que en Córdoba ha vuelto a llenar las calles del centro de la ciudad para reivindicar -una vez más- los derechos de las mujeres en plena igualdad con los hombres.

Organizada por la Plataforma Nosotras Decidimos -que incluye a todos los colectivos y asociaciones feministas de Córdoba-, la marcha ha vuelto a aunar el grito de mujeres de todas las edades, desde esas pequeñas hasta sus madres y abuelas, y también el de muchos hombres que las han acompañado. Varios miles de personas -3.500 según la Policía Local- han llenado el Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares y la calle Cruz Conde, para encaminarse hacia Claudio Marcelo y la Plaza de la Corredera como final de la marcha.

En todo el recorrido, lemas coreados, pancartas con mensajes por la igualdad, contra el machismo y la violencia de género, canciones por las mujeres y el ritmo de una batucada para poner el aire festivo a una manifestación que, cada año celebra los avances conseguidos, pero que vuelve a poner la cara colorada a la sociedad por la desigualdad y la discriminación que sufren las mujeres.

“No habrá democracia sin igualdad”, rezaba una de las cientos de pancartas que se han podido leer y que resumía la esencia del mensaje feminista. Junto a ella, mensajes “por las mujeres que fueron, por las que somos y las que vendrán”, y reivindicaciones en el ámbito laboral contra la brecha de género y otras muchas poniendo el foco en las agresiones sexuales que sufren las mujeres.

Claveles morados, bengalas también moradas y banderas con el mismo color han teñido la manifestación, donde se han podido ver también banderas del colectivo trans, del pueblo gitano, de Andalucía o de las mujeres migrantes. Todas, manteniendo la unidad de la lucha feminista como común denominador en Córdoba, como en otras muchas ciudades, a diferencia de las manifestaciones divididas en Madrid o Sevilla.

“Todavía nos quedan muchísimas reivindicaciones por lograr. El feminismo es una lucha de años”, decía al inicio de la manifestación la portavoz de Nosotras Decidimos, Elena Jiménez, que junto a sus compañeras portaban la pancarta inicial de la marcha.

Tras la de las organizadoras de la manifestación, otras muchas pancartas de entidades y colectivos que se han sumado, como los sindicatos -CCOO, UGT, CGT-, partidos políticos de la izquierda -con la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo junto a sus compañeros del PSOE cordobés-, el Frente de Estudiantes y, sobre todo, muchos grupos de amigas y familias, que han sumado su grito en este 8M.

Entre los mensajes, alguno directo a la ministra de Igualdad -“Irene Montero dimisión”-, y muchos otros directos a los hombres, reclamando su papel codo con codo para lograr la igualdad, para no poner más techos de cristal, más suelos pegajosos, más discriminación ni más violencia de género contra las mujeres.

Y, como cada año, la solidaridad y complicidad de las propias mujeres en esta lucha. “El príncipe azul son tus amigas”. Portaba ese mensaje una madre que a hombros llevaba a su hija pequeña. A esa nueva generación que quiere seguir la estela del feminismo para no tener que crecer en un mundo que trata peor a las mujeres.

