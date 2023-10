La necesidad de romper con los niños los tabúes de la muerte para que la afronten como un hecho natural

La muerte es inherente a la vida. También lo son el duelo y el dolor. En algún momento de nuestra existencia experimentamos estos dos últimos y en nuestro transcurrir afrontamos y sentimos, más o menos cerca, la muerte de familiares, amigos o conocidos. Hablar de nacimientos es una de las experiencias más bellas. Nos gusta contar esas noticias. Sin embargo, rehuimos de hablar de la muerte, más aún con los niños. Cuestan la normalización y la naturalización.

Conocedora de esta situación, la empresa Tanatorios de Córdoba, junto a la narradora sevillana Alicia Bululú, han realizado una jornada de cuentacuentos en cinco colegios de la provincia para abordar el concepto de la muerte con alumnos de 5º de Primaria. Desde la entidad señalan la importancia de trabajar “para eliminar los tabúes relacionados con la muerte y, en este caso, hacerla más comprensible a los pequeños”. “Este tema es difícil de tratar en casa”, reconoce, “e incluso se intentan evitar conversaciones relacionadas con este acontecimiento tan natural como cualquier otro de la vida”.

Mediante estos talleres, los alumnos reciben primeras pinceladas “de la forma más respetuosa y acorde para ellos” de la mano de Bululú, licenciada en Pedagogía con máster en teatro social y con 20 años de experiencia trabajando con niños. “Es probable que el miedo que en ocasiones nos provoca la muerte nos bloquee ante la vida, por lo que es necesario abrir un espacio de diálogo y, a su vez, una puerta a la pedagogía del duelo”

Los colegios en los que ya se ha llevado a cabo esta iniciativa son Los Alcalá Galiano (Doña Mencía), La Milagrosa (Bujalance), Salesianos (Montilla), Carlos III (La Carlota) y Carmen de Burgos (Cabra).

