Una mujer que vivía con sus tres hijos en una nave logra una vivienda en alquiler tras una queja al Defensor

Una mujer, madre de tres hijos, que vivía con ellos en una nave industrial en Lucena (Córdoba) ha obtenido finalmente una vivienda municipal en alquiler, después de que el Defensor del Pueblo Andaluz abriera una queja sobre su situación.

La Oficina del Defensor recibió la queja de la mujer, que trasladó su necesidad de vivienda “ya que residía en una nave industrial con múltiples humedades y sin ducha, que no reunía condiciones de habitabilidad”, expone la institución andaluza.

Con la mujer residían dos hijos de 12 años y 9 meses y una niña de 16 años en acogimiento familiar. Además, había denunciado a su última pareja por violencia de género y tenía una orden de alejamiento de él.

“Le preocupaba que el frío y las humedades de la nave estaban afectando a la salud de su hijo pequeño, que presentaba bronquiolitis desde hacía varios meses, así como que tenía que andar por una autovía para llegar al colegio de los niños”, destaca el Defensor.

Junto a ello, en la comunicación que la mujer expuso al Defensor, afirmaba tener constancia de la existencia de viviendas de la Empresa Municipal Suelo y Vivienda de Lucena S.A. (Suvilusa), pendientes de adjudicación,

Tras admitir el Defensor a trámite la queja, requirió informes sobre la situación de la mujer y sus hijos al Ayuntamiento de Lucena y a la Empresa Municipal Suelo y Vivienda de Lucena, que finalmente indicaron que la empresa municipal “emitió propuesta de adjudicación a la persona reclamante de una vivienda y que en los próximos días estaba prevista la firma del contrato de arrendamiento”.

Con ello, el Defensor dio por concluida sus actuaciones, recogiendo también que, respecto a la existencia de viviendas públicas desocupadas en Lucena, Suvilusa aseguraba estar “a la espera de arreglar y poder adjudicar una vivienda de su propiedad”.

