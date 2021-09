Motos de Muving abandonadas en Córdoba casi tres meses después de que dejasen de prestar servicio

Muving, la startup española de las motocicletas eléctricas de alquiler, dejó de prestar servicio en Córdoba hace casi tres meses. Pero actualmente, aún se pueden ver algunas de sus particulares motos amarillas aparcadas -si no abandonadas-, en algunas calles de la capital.

En medio de la acera en la confluencia de la carretera de Trassierra con la glorieta del Hipercor o en la calle Tarrasa -en una vía paralela a El Brillante-, son algunas de las localizaciones donde este periódico ha podido comprobar que, durante días, se encuentran motocicletas amarillas utilizadas por Muving.

Ello, pese a que el 15 de junio pasado, la compañía de motosharing líder en Europa y la primera en lanzarse al mercado norteamericano, dejara de prestar servicio en Córdoba tras no cuajar su iniciativa en la ciudad, después de operar durante tres años. "No se ha alcanzado el nivel de uso necesario", argumentaban entonces desde la compañía como motivo para no continuar en la ciudad y, por ello, se vieron "obligados a paralizar nuestra actividad" en la capital cordobesa. Ahora, este periódico ha intentado recabar información de la empresa sobre las motos que aún permanecen en la ciudad, sin que haya obtenido respuesta.

Córdoba llegó a tener 200 motos de Muving

Las motos eléctricas de alquiler que apostaban por una movilidad sostenible se activaban a través de una aplicación en el teléfono y se podían utilizar comprobando el punto más cercano en el que se encontrara una después de haber sido utilizada por el anterior usuario. La empresa, nacida en el Puerto de Santa María, llegó a contar con hasta 200 motos en Córdoba, donde amplió el servicio llegando hasta el Campus de Rabanales o el Parque Joyero. Eso ocurrió apenas tres meses antes de que estallara la pandemia de la Covid19, que llevó a suspender el servicio durante algunos meses en Córdoba con la movilidad individual restringida.

Muving llegó a la ciudad en diciembre de 2017 y en su desembarco, puso a disposición de los cordobeses un total de 50 motos eléctricas. En la ciudad, su mapa de servicio abarcaba el casco histórico y alguno de los barrios más populosos, llegando también a equipamientos importantes en materia de movilidad como el Hospital Universitario Reina Sofía y a zonas de ocio como El Tablero, María La Judía o la Ribera.

Córdoba fue, tras Zaragoza, la segunda ciudad que abandonaba Muving, que ha estado operativa también en Cádiz, Sevilla, y Valencia, con su flota de motos Torrot L3 de 125 cc con 70 kilómetros de autonomía. En septiembre de 2020, la compañía anunció el acuerdo con Movo para combinar sus servicios de alquiler de motos en las ciudades donde operan, generando una flota común de 5.000 motos en total repartidas entre Madrid, Barcelona, Cádiz, Sevilla, Valencia, Zaragoza y Córdoba. Pero, desde hace casi tres meses, Córdoba ya no está entre las ciudades con servicio de alquiler de moto por horas, pese a que algunas de ellas recuerdan con su particular amarillo que un día estuvieron en activo.