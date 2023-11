Molina (PP): “Córdoba salió a la calle para decir que todos somos iguales ante la ley”

El presidente del Partido Popular de Córdoba, Adolfo Molina, ha valorado la jornada de ayer en la que miles de personas se concentraron asegurando que España no se rinde. “Ayer, con una movilización histórica, Córdoba salió a la calle para decir que todos somos iguales ante la ley”, ha afirmado.

Molina ha hecho balance de la concentración que se vivió ayer en el centro de la ciudad de Córdoba donde más de 30.000 personas abarrotaron el centro de la ciudad contra las cesiones de Pedro Sánchez al independentismo. “Fue un día histórico, dos millones de españoles salieron a la calle para decir que España no se rinde”. Y también fue histórico en Córdoba, “hacía mucho tiempo que no se veía una movilización así en nuestra ciudad”, ha comentado Molina quien ha apuntado que “no solo las Tendillas, también las calles adyacentes estaban llenas de cordobeses que vinieron a decir que España no se rinde, y además de hicieron además de manera pacífica y familiar”.

El presidente popular ha agradecido la presencia y la actitud “a todas esas personas que vinieron a decir alto y claro a Pedro Sánchez que no queremos ese cambalache que estamos viendo con el independentismo”.

Vamos a seguir luchando, saliendo a la calle y a seguir peleando en las instituciones para poner de manifiesto que no se puede tolerar el ataque que está sufriendo el Estado de Derecho, el Poder Judicial y la Constitución española, ha asegurado Molina y ha recordado los manifiestos emitidos desde el ámbito jurídico en contra de este sinsentido.

“El problema es que Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para permanecer en el sillón. Córdoba salió ayer a la calle, de manera cívica, para demostrar no nos vamos a callar ante el acuerdo de vergüenza se ataca a la democracia, a la división de poderes y a nuestra Constitución 45 años después de ese pacto que nos dimo todos los españoles y que nos ha dado los mejores años de nuestra historia”, ha dicho Adolfo Molina. Así mismo ha destacado que no hubo incidentes en ninguna de las 52 concentraciones que tuvieron lugar en toda España.

Adolfo Molina ha asegurado que el Partido Popular “va a seguir luchando por todos los españoles contra este chantaje, denunciando esta situación de manera serena y cívica, y peleando por la vía parlamentaria, legal, desde la movilización social y también desde la vía institucional”.