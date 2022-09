Mercadona abrirá un supermercado en el antiguo Mediamarkt del Guadalquivir y cerrará el de la calle Motril

Mercadona continúa con la reconversión de sus supermercados en modelos de tiendas más eficientes, lo que conlleva la construcción de nuevos establecimientos y el cierre de otros. Tal y como ha confirmado la compañía valenciana a este periódico, Mercadona abrirá a finales de 2022 un nuevo supermercado que se ubicará en el antiguo Mediamarkt, en el parque comercial del barrio del Guadalquivir. Esta apertura supondrá, a su vez, el cierre de la tienda que la firma tiene en la calle Motril.

Esta estrategia es la misma que llevó a cabo con el supermercado de Huerta de la Reina, que echó el cierre tras la apertura de un nuevo en Noreña. Su espacio lo ocupará una tienda de la cadena cordobesa Más Ahorro, del Grupo Piedra. Cuando Mercadona cerró el supermercado de Huerta de la Reina, los trabajadores fijos fueron trasladados al de Noreña. Esto mismo ocurrirá con los empleados fijos del supermercado de la calle Motril, que pasarán a formar parte de la plantilla del que que abrirá en el Guadalquivir.

Esta nueva tienda contará con instalación de placas solares en la cubierta y las plazas de aparcamiento serán compartidas con el resto de los operadores del parque comercial. También tendrá la sección Listo para Comer, donde se podrá disfrutar de este servicio que ofrece platos listos para consumir.

En cuanto al número de supermercados, en la provincia de Córdoba, Mercadona tiene 28 y 19 de ellos ya han sido adaptados a este nuevo modelo. El resto se irán reconvirtiendo en los próximos años. Un ejemplo de ello es el supermercado de Ronda Marrubial, que ya el pasado sábado a las 15:00 echó el cierre para empezar unas obras que harán de esta tienda un edificio más eficiente y sostenible.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!