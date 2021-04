Las manifestaciones descendieron un 21% en Córdoba en el año del confinamiento

El número de manifestaciones comunicadas a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba en 2020 -el año marcado por la pandemia de la Covid y el confinamiento-, fue de 85 y supuso un 21% menos con respecto al año anterior. Así se desprende de los datos facilitados por el Gobierno, donde se señala que en Córdoba hubo manifestaciones en 2019,

En años anteriores, la provincia de Córdoba también superó el centenar de manifestaciones. Así, en el año 2019 se produjeron 108 manifestaciones, mientras que en el 2018 fueron 114, en el 2017 llegaron a ser 201 y en el año 2016 fueron 104 manifestaciones.

En el conjunto de Andalucía, durante el pasado año 2020 descendió un 29,8% en relación a 2019 hasta situarse en 862, la cifra más baja en el lustro comprendido entre 2016 y el año pasado. Así se desprende de los datos facilitados por el Gobierno en una respuesta escrita a una pregunta del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, a la que ha tenido acceso Europa Press, donde se detallan los datos de manifestaciones celebradas en los últimos cinco años en España, desglosados por provincias con las excepciones de País Vasco y Cataluña, y con indicación de si éstas fueron comunicadas o no a las delegaciones del Gobierno.

De esta manera, la Administración central cifra en 862 las manifestaciones comunicadas en Andalucía a la Delegación del Gobierno durante el pasado año 2020, que estuvo marcado por la pandemia de Covid-19 y las restricciones de movimientos para frenar los contagios, siendo Sevilla la provincia que acumula una mayor cantidad de estas movilizaciones, 219, por delante de Cádiz, con 173, y Málaga, con 117.

Por encima del centenar de manifestaciones se situó también el año pasado la provincia de Granada, con 102, mientras que por debajo de esa cifra se encontraron Córdoba (85), Almería (71), Huelva (55) y Jaén, que cierra la tabla con 40.

En el lustro analizado, el año con un mayor número de manifestaciones comunicadas al Gobierno en Andalucía fue 2019, con 1.228, repartidas principalmente entre Sevilla (350), Cádiz (283) y Granada (167), que concentran más de la mitad de las mismas. Por detrás figuraron Málaga (131), Córdoba (108), Jaén (74), Almería (60) y Huelva, con 55.

En 2018 fueron 1.114 las manifestaciones comunicadas al Gobierno en Andalucía, de las que 298 fueron en Sevilla, 203 en Cádiz, 141 en Málaga, 114 en Córdoba, 108 en Granada, 90 en Huelva, 87 en Almería y 73 en Jaén.

Un año antes, en 2017, la cifra de manifestaciones comunicadas al Gobierno fue ligeramente superior en Andalucía con 1.134, y en esa ocasión fue Cádiz la provincia con un mayor número de éstas, hasta 254, situándose así por delante de Sevilla, con 243, y Córdoba, con 201. Con cifras inferiores se encontraron Málaga (117), Granada (108), Huelva (82), Jaén (65) y Almería, con 64.

El primero de los años analizados en esta respuesta del Gobierno es 2016, donde se contabilizaron 1.140 manifestaciones comunicadas en Andalucía, de las que 366 fueron en Cádiz, 258 en Sevilla, 129 en Málaga y 104 en Córdoba. Por debajo del centenar se situaron Granada (87), Jaén (79), Almería (67) y Huelva, con 50.

Manifestaciones no comunicadas

Por otro lado, de la misma respuesta parlamentaria se desprende también que la Delegación del Gobierno en Andalucía tuvo constancia de 54 manifestaciones durante el pasado año 2020 aunque no fueron comunicadas formalmente. De ellas, el mayor número, 16, se localizó en Granada, por delante de once en Málaga y nueve en Sevilla. En Almería se contabilizaron cuatro manifestaciones no comunicadas, mismo número que en Cádiz; siete en Córdoba, dos en Jaén y una en Huelva.

En el caso de las manifestaciones no comunicadas, 2020 no fue el año que presenta una cifra global menor en el periodo analizado, ya que por detrás de él se situaron 2016, con 29 repartidas entre Córdoba (4), Granada (18), Málaga (1) y Sevilla (6); 2017, con 35 --más de la mitad entre Granada (15) y Sevilla (11)--, y 2019, con 41, de las que 16 fueron en Córdoba y nueve en Granada, según los datos recopilados por el Gobierno.

El año 2018 es el que concentra un mayor número de manifestaciones no comunicadas en Andalucía según la estadística del Gobierno, con un total de 65, de las que 18 se contabilizan en Granada y diez en Córdoba, misma cifra que en Sevilla. En Cádiz se localizaron ocho, al igual que en Málaga, en Huelva seis y en Almería las cinco restantes.