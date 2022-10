Una manifestación recorre el centro de Córdoba para pedir la subrogación total en el contrato de ambulancias

Una manifestación convocada por el sindicato CTA y por trabajadores del antiguo servicio de Ambulancias Córdoba ha recorrido en la tarde de este jueves el centro de la ciudad. Cerca de un centenar de personas ha pedido durante la marcha que se le dé una solución a la treintena de trabajadores que no han sido subrogados por la nueva contrata.

El coordinador del sindicato CTA, Francisco Moro, ha condenado la “maniobra para disuadir la manifestación” que a su juicio han tenido CCOO y UGT, tras el anuncio de un acuerdo sobre la subrogación. “Me sorprende mucho habiendo más de 30 trabajadores que no han sido subrogados”, ha asegurado el sindicalista.

Así, en la protesta se ha reclamado una solución a estos empleados que, a su juicio, están en “indefensión jurídica”. De hecho, Moro ha declarado que la nueva empresa debería haber presentado un ERE. Ahora, el sindicato ha acudido a la Inspección de Trabajo donde espera que “se declare el despido nulo”.

Además, ha reclamado al gobierno andaluz de Juanma Moreno que “cumpla con el pliego” del contrato de las ambulancias de Córdoba y “con la legalidad laboral”. “La administración tiene que velar por salvaguardar la legislación. Una cosa es que alguien sea familiar de un directivo y otra es que sea un directivo”, argumentó.

