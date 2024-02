Los agricultores vuelven a manifestarse en la A-4 y la N-432 en el quinto día de protesta

Las protestas de los agricultores cordobeses cumplen este sábado su quinto día de manifestaciones con nuevos cortes de la circulación en la Autovía del Sur A-4 y en la carretera N-432 en la provincia de Córdoba.

Según ha notifificado la Dirección General de Tráfico (DGT) poco antes de las 10:30, la manifestación de los agricultores está provocando el corte total de la A-4 a la altura del kilómetro 441 en Los Algarbes, perteneciente al municipio de La Carlota, en ambos sentidos.

Sobre las 12:00 la DGT ha actualizado la información al respecto de la A-4, señalando retenciones y circulación irregular en este punto, pero sin corte del tráfico ya.

Por otro lado, fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba han informado de las protestas de varios grupos de tractores que se reparten por la carretera N-432 en los términos de Fuente Obejuna, Castro del Río, Baena y Luque.

En Fuente Obejuna en sentido hacia la provincia de Badajoz se han concentrado trece tractores, mientras que entre Castro del Río y Baena se han unido doce tractores y otros diez vehículos. También en la N-432, en el término municipal de Luque en sentido hacia la provincia de Jaén se concentran siete tractores y otros cinco vehículos.

Es la quinta jornada consecutiva desde que comenzaron las tractoradas y acciones de protesta del colectivo del campo en la provincia de Córdoba.

(Seguirá ampliación)

