Liberada un águila imperial tras recuperarse de heridas graves por un disparo

Un águila imperial, que ingresó en noviembre de 2021 en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas CREA Los Villares (Córdoba), tras ser encontrada malherida en el norte de la provincia de Córdoba con varias lesiones severas producidas por un disparo, ha conseguido recuperarse y volver a su estado silvestre, según ha informado el delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Juan Ramón Pérez.

La zona seleccionada para la suelta del águila ha sido un espacio natural en el oriente andaluz -donde la especie se extinguió a mediados del siglo pasado-, en concreto, en la comarca granadina de Los Montes, en el municipio de Píñar, donde la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y la filial de Redes de Endesa vienen trabajando para crear un nuevo núcleo poblacional, mediante la corrección de los apoyos eléctricos para evitar electrocuciones y la liberación de ejemplares con emisores GPS para así vigilar sus territorios de nidificación.

Como paso previo a su liberación, el águila imperial recuperada fue equipada con un emisor GPS por parte del personal de la Estación Biológica de Doñana, de forma que, tras ser integrada en la naturaleza, se puedan seguir todos sus movimientos. Tras su traslado por el personal del CREA al término municipal de Píñar, se procedió a su liberación con la esperanza de que se adapte a la vida en la naturaleza, encuentre pareja y se establezca en un territorio de nidificación.

“Aunque en los últimos años, las poblaciones de imperial se están recuperando, aún se ciernen sobre ella variados peligros como la electrocución en tendidos eléctricos, la persecución directa o la escasez de conejos, su principal presa”, ha afirmado Pérez. En este sentido, desde la delegación territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Córdoba “se está trabajando decididamente con proyectos de colaboración de este tipo por la recuperación de esta especie”.

De hecho, ha añadido el delegado, “en los últimos años, las poblaciones de imperial se están recuperando. En concreto, la provincia de Córdoba no ha sido ajena a esta evolución positiva y se cuentan ya con 35 parejas reproductoras”.

En diciembre de 2019, la Junta de Andalucía y la filial de Redes de Endesa, e-Distribución firmaron un convenio de colaboración de cuatro años de duración, con la finalidad de promover medidas de protección de la avifauna en Andalucía. Hasta el pasado mes de octubre, se han adecuado, en virtud de este convenio, más de 5.100 apoyos eléctricos considerados sensibles, con una inversión aproximada de seis millones de euros.

A este dato hay que añadir los cerca de 30.000 apoyos adaptados en los últimos 25 años y los diversos estudios iniciados para evaluar el impacto de las líneas eléctricas en la conservación de las rapaces, en especial, del águila imperial ibérica como indicadora.

“Una labor que no solo ha permitido la recuperación de esta especie, que ha pasado en la región de poco más de 30 parejas a principios de siglo, a las 136 actuales, sino también de las poblaciones de águila perdicera y real”, ha señalado el delegado. Al mismo tiempo, Pérez ha destacado la profesionalidad del personal del Plan de Recuperación del Águila Imperial, que colabora evaluando qué líneas son de mayor peligrosidad para trasladar la información a la filial de Redes de Endesa, e-Distribución, que actúa corrigiendo dichas líneas en un tiempo cada vez más corto.

En este sentido, Pérez ha mostrado su agradecimiento a Endesa por su implicación en la corrección de las líneas eléctricas de elevada peligrosidad en Granada, “una muestra de su sensibilidad con el medio ambiente. Un trabajo que tanto está contribuyendo a la colonización del águila imperial del oriente andaluz”.

Por último, el delegado concluyó con un dato que muestra claramente los buenos resultados de este proyecto de colaboración entre Junta y Endesa, que ha permitido que en el año 2021, por primera vez, no se produjera ninguna electrocución de avifauna en apoyos de Endesa.

