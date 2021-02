La Junta ha iniciado este lunes la vacunación a 135.000 profesores (aunque todavía no en Córdoba)

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha informado de que se sigue avanzando en la campaña de vacunación y este lunes se ha empezado a vacunar a 135.000 profesores en Andalucía.

En concreto, ha detallado que este lunes se ha comenzado a vacunar a profesores en la provincia de Jaén y Granada y la semana que viene se hará con miembros de las Fuerzas y Cuerpos del Estado. "Lo vamos a hacer independientemente de la mutua que tengan cada uno de ellos y de si trabajan en la pública, en la privada o en la concertada", ha señalado.

De igual modo, ha explicado que será a todos aquellos menores de 55 años, ya que se les va a administrar la vacuna de AstraZéneca, "a la espera de que nos autoricen utilizarla en otra franja de edad". Asimismo, ha añadido que en el resto de provincias será durante esta semana también y el procedimiento "durará varias semanas porque necesitamos que nos envíen más vacunas de AstraZéneca".

En este punto, Bendodo ha valorado que los profesores, junto a los alumnos, las familias y todo el personal educativo "han hecho posible que los centros educativos en Andalucía sean lugares seguros".

Así, ha criticado que el PSOE "intentó boicotear la vuelta al cole", asegurando que "movilizó todo lo que pudo movilizar para que no hubiera una vuelta al cole, hablaban del número de alumnos por aula, de que no eran aulas seguras, de que se iban a multiplicar los contagios e íbamos a tardar días en cerrar... Ahora mismo no hay un sitio más seguro que los colegios de Andalucía", ha dicho, asegurando que "prácticamente el número de aulas cerradas es mínimo".

Por ello, ha reconocido el "esfuerzo" de la comunidad educativa, de los padres, y sobre todo de los alumnos, "que han hecho que la vuelta al cole, que llevamos ya un trimestre, sea absolutamente segura, pese a que los malos agoreros dijeron que sería un desastre".

"Aquí el esfuerzo de los docentes es fundamental, y queremos agradecerle todo el esfuerzo y por eso también se va a priorizar este sector de población para la vacunación", ha añadido.

También en cuanto a la vacunación ha recordado que más de 117.000 personas mayores de 80 años ya han recibido la primera dosis de la vacuna en Andalucía y más de 23.000 tienen la pauta completa, es decir, suministrada las dos dosis.

Bendodo, en un acto en Málaga donde ha visitado las obras arqueológicas del metro, ha vuelto a insistir en que la región "está preparada, y ya lo hace, los siete días de la semana, a cualquier hora del día", ha dicho, asegurando que se han preparado a 14.000 profesionales de la sanidad pública andaluza para que tengan la capacidad de administrar las vacunas.

No obstante, ha incidido en que faltan vacunas. En este sentido, ha recordado que llegan unas 100.000 vacunas a Andalucía a la semana: "Si el Gobierno quiere cumplir su compromiso, no con nosotros, sino con los españoles, de vacunar al 70 por ciento antes del verano, el ritmo de vacunas en Andalucía tiene que aumentar".

"Andalucía está preparada para no solo vacunar a 100.000 personas a la semana, podemos vacunar hasta 500.000 personas a la semana", ha abundado, asegurando que de llegar esa cantidad "estaremos en condiciones de garantizar la inmunización del 70 por ciento, lo que se llama la inmunidad del rebaño para este verano".