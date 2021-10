La Junta garantiza que no limitará los precios del alquiler

La consejera andaluza de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha querido dejar claro este miércoles que la Junta "no limitará los precios del alquiler" en Andalucía y protegerá a los propietarios de viviendas.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Carazo ha manifestado que aún no conoce el texto de la futura Ley de Vivienda del Gobierno central, pese a que se lo ha solicitado a la ministra en varias ocasiones, puesto que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias. Ha indicado que una norma de este tipo tendría que haber salido con el acuerdo y el consenso con las comunidades, pero "lejos de eso", se cede a los "comunistas" y se ha optado por medidas que "intervienen en el mercado y que suponen un atropello a la propiedad privada".

Ha garantizado que la Junta va a proteger a los propietarios de viviendas, y no va a poner en marcha medidas para limitar el alquiler, apuntando que en otros países donde se implantaron tuvieron consecuencias muy negativas, como la retirada de inversiones y el aumento de precios.

Ha agregado que en Andalucía se está trabajando en otra dirección, como es la promoción de viviendas en alquiler a precios asequibles y ha apuntado que se han impulsado 3.000 nuevas viviendas con tres convocatorias de ayudas facilitadas a ayuntamientos y entidades privadas.

La consejera andaluza ha insistido en que no se puede vulnerar "un derecho esencial" como es la propiedad privada y en Andalucía se va a proteger.

En cuanto al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre ayudas de 250 euros mensuales para el acceso de los jóvenes a una vivienda, ha considerado que más bien ha sido un "anuncio improvisado para compensar el resto de medidas pactadas con Podemos y que suponen intervenir de forma comunista en el mercado de vivienda". Ha recordado que ya hubo una experiencia parecida con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que derivó la resolución de esas ayudas a las comunidades y fue un proceso muy complejo.

Asimismo, la consejera se ha mostrado contraria a una subida del IBI para viviendas desocupadas y ha apuntado que, en todo caso, se tendría que buscar el acuerdo con los ayuntamientos, puesto que es un impuesto que ellos aplican. Ha indicado que las políticas de la Junta van en la dirección contraria, la bajada e impuestos en unos momentos de dificultad como estos.

