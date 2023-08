Los jóvenes cordobeses destinan el 54% de su salario a pagar el alquiler

Los jóvenes de la provincia de Córdoba tienen que destinar, de media, casi el 54% de su salario a pagar el alquiler de una vivienda tipo, de unos 90 metros cuadrados.

Así se desprende de los datos analizados en el informe Situación de la Juventud en Andalucía publicado este verano por CCOO, donde entre otras cuestiones se muestra qué parte del sueldo deben abonar los jóvenes de entre 26 y 35 años para pagar el alquiler de una vivienda.

De media, en la provincia de Córdoba, los jóvenes de esta horquilla de edad destinan, en concreto, el 53,9% de su salario al alquiler de una vivienda tipo de unos 90 metros cuadrados; si la vivienda es de 60 metros, el porcentaje del salario para pagar el alquiler se reduce al 36%, y si la casa suma 128 m2, el porcentaje para pagarla se dispara al 76,2% del sueldo.

La parte del sueldo que deben destinar a pagar el alquiler de vivienda los jóvenes aumenta si se trata de Córdoba capital. En este caso, de media se gasta el 57% del salario para ello en un piso medio de 90 metros cuadrados, el 38% si la vivienda es de unos 60 metros y asciende al 80,6% si cuenta con 128 metros cuadrados.

En el último año con datos completos que analiza el informe de CCOO, 8.184 jóvenes cordobeses estaban inscritos para solicitar una vivienda de protección oficial (VPO), lo que supone el 27,3% del total de personas solicitantes. En números absolutos y en porcentaje, ha disminuido en los últimos años el grupo de jóvenes que solicitan VPO: desde los 8.593 -que suponían el 42,6% del total, en el año 2014.

Desde CCOO Andalucía se apuntan a la precariedad que sigue existiendo en el mercado de trabajo juvenil y que afecta directamente a la emancipación de los jóvenes. Y es que, en el conjunto de la comunidad autónoma, la tasa de emancipación de las personas jóvenes de 16 a 34 años ha caído en picado años en los últimos 15 años situándose en torno al 14%, mientras que en otras comunidades autónomas se sitúa en casi en el 18% y la europea en el 32%.

En ese sentido, desde el sindicato advierten que una persona joven en Andalucía tiene que aportar el 43’5% de su salario al pago mensual de una hipoteca, entre otras cuestiones por la subida de los tipos de interés desde hace ya más de un año. Y, en el caso del alquiler, la media andaluza ascidende al 53’1% del salario para una vivienda de tamaño medio.

