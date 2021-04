Una jornada permitirá intercambiar tus plantas por otras para favorecer la conservación de la flora cordobesa.

El Jardín Botánico de Córdoba dio, el pasado fin de semana, el pistoletazo de salida al programa Primavera en el Jardín está íntegramente dedicado al Concurso de Patios, que este año cumple 100 años. Tras una jornada técnica sobre las plantas más usadas en los patios cordobeses y la comercialización de plantas ornamentales, este edificio acogerá el próximo domingo el primer mercado de trueque de plantas, que buscará incentivar el intercambio de ejemplares entre los participantes para conservar la flora que respira en la ciudad.

Desde el Instituto Municipal de Gestión Medio Ambiental apuntan que iniciativa como ésta permitirá preservar aquellas plantas que no son fáciles de encontrar en los centros de jardinería por no ser habitualmente producidas de manera industrial y que, sin embargo, forman parte importante del elenco de plantas cultivadas en los patios de Córdoba. Se consigue, así, fomentar la solidaridad y la relación entre jardineros y cuidadores de plantas de patios, con independencia de que se presenten o no al Concurso de Patios, englobando también a otros aficionados o profesionales con interés en el cultivo de plantas de patios.

El mercado, que se ubicará en el espacio existente delante de la rosaleda del Jardín Botánico, estará abierto de 8:30 a 14:00. Durante las dos primeras horas se recibirán a los participantes, previamente inscritos, y se clasificarán las plantas entregadas. A partir de las 10:00 comenzará el trueque propiamente dicho. Podrá participar cualquier persona mayor de 16 años que tenga plantas que ofrecer para intercambio.

Calidad de las plantas ofrecidas

Las plantas serán entregadas al mercado en condiciones mínimas de calidad sanitaria y de cultivo, preferentemente en contenedores de plástico. Además, deberán estar sanas y bien formadas, correctamente enraizadas y con el cepellón bien formado. Habrá cuatro categorías: color blanco, que es la categoría más básica, relativa a trozos de planta para enraizar, normalmente esquejes que se presentarán envueltos en papel húmedo para preservarlos de la desecación, salvo si se trata de plantas crasas; color naranja, que engloba plantas pequeñas, recién enraizadas, de especies poco significativas o de variedades no identificadas; color azul, donde entran plantas de tamaño medio y de porte medio para especies poco significativas y aquellas macetas de especies o variedades singulares aunque estén en recipientes pequeños; y color morado, que se le asignará a las plantas de mayor porte y calidad que se ofrezcan al mercado.

Cuando los participantes entreguen sus plantas recibirán un número de tickets de cada color en función del material vegetal entregado que podrán canjear por otros ejemplares hasta el fin de existencias.