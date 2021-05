Los inmunizados se duplican en el último mes con la pauta completa puesta a tantos cordobeses como en los cuatro meses anteriores

El ritmo de la vacunación pisó el acelerador en el último mes, según las previsiones establecidas por Sanidad en el reparto de dosis y las de la Junta de Andalucía para administrarlas. En el caso de la provincia de Córdoba, esto se ha traducido en un dato relevante: en el último mes se ha duplicado el número de personas inmunizadas con la pauta completa de la vacuna. Y es que solo en el último mes se ha inmunizado a tantas personas como las que lo habían hecho en los cuatro meses anteriores.

Estos son los datos: desde el inicio de la campaña de vacunación a finales de diciembre hasta el 20 de abril -cuatro meses-, habían recibido la pauta completa de la vacuna 76.524 cordobeses. Ahora, un mes después, la cifra de inmunizados a fecha de 20 de mayo, asciende ya 150.942 personas, duplicando así en treinta días la cantidad de inmunizados con un número similar al que se había registrado en los cuatro meses anteriores.

En los próximos días, se prevé que esta cifra experimente un nuevo empujón puesto que, a la inmunización con la pauta completa que se va registrando día a día, hay que sumar ahora la de los profesionales esenciales que recibieron la primera dosis de AstraZéneca y sobre los que ya se ha dado luz verde para que reciban una segunda dosis, ya sea de Pfizer o de la propia AztraZéneca con consentimiento informado.

En total, hasta este viernes, en la provincia de Córdoba se han administrado un total de 434.573 dosis de las vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZéneca y también de la de Janssen, que solo necesita una única dosis.

Esta última fórmula se ha empleado, en un principio, para personas de 70 a 79 años, además de para personas de difícil localización para hacerlo en dos tiempos con sendas dosis, como son las personas sin hogar, las que viven en asentamientos o los temporeros.

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía prevé concluir en este mes de mayo la administración de al menos la primera dosis de los cordobeses entre 50 y 59 años, lo que supone el 52% de la población que puede vacunarse en la comunidad autónoma.

Para el mes de junio se prevé iniciar la vacunación de las personas entre 40 y 49 años. Y este mismo viernes ya se ha anunciado que el 7 de julio es la fecha prevista para comenzar la inoculación contra la Covid de quienes tengan menos de 40 años.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!