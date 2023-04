El Ingreso Mínimo Vital llega ya a 54.028 beneficiarios en Córdoba

El Ingreso Mínimo Vital (IMV), que entró en vigor en junio de 2020, ha alcanzado ya a 18.049 hogares de la provincia de Córdoba en los que viven y se benefician de esta ayuda un total de 54.028 cordobeses.

En el conjunto de Andalucía, son 182.771 hogares en los que viven 542.402 personas los beneficiados del IMV, según la estadística aportada por el Gobierno central con datos actualizados el pasado mes de marzo en respuesta a una pregunta registrada en el Congreso por diputados del PP.

Por provincias, Sevilla encabeza las que cuentan con más expedientes de concesión del IMV aprobados, con 46.643 hogares en los que viven 141.533 personas --59.974 de ellos menores--, seguida de Cádiz, con 31.347 expedientes aprobados --y 90.268 beneficiarios, un 40% de ellos menores--, y de Málaga, con 27.685 hogares y 76.879 personas beneficiarias.

Por detrás de estas tres provincias se sitúan, en número de expedientes aprobados para la concesión del IMV, Granada --con 21.146 y 62.110 beneficiarios--, Córdoba --18.049 y 54.028--, Almería --14.305 y 45.478--, Jaén --14.266 y 45.584--, y, por último, Huelva, que en marzo concentraba 9.330 hogares con 26.522 personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital.

Del total de beneficiarios del IMV en Andalucía, un 42,5% son menores --en concreto, 230.418--, mientras que los restantes 311.984 (57,5%) son adultos, de acuerdo a la misma estadística, consultada por Europa Press, de la que también se desprende que las mujeres aventajaban ligeramente a los hombres en cuanto al número de beneficiarios, con un reparto proporcional del 54% y el 46%, respectivamente.

De esta manera, 292.224 de los beneficiarios del IMV en Andalucía son mujeres y 250.101 hombres. Si se atiende al sexo del titular de la prestación en cada hogar con expedientes de concesión aprobados, la diferencia cuantitativa entre mujeres y hombres se amplía, con un 71,8% de hogares con mujeres como titulares de esta ayuda, un total de 131.347.

En el conjunto de España, el IMV beneficiaba hasta marzo a 595.512 hogares en los que viven 1.700.029 personas --968.224 de ellas adultos y 731.805 menores, el 43% del total--. Por sexos, el 54,2% del total de beneficiarios de esta prestación a nivel nacional, según la misma estadística, son mujeres --921.802 personas--, mientras que los restantes 777.950 son hombres.

La estadística también detalla la composición por edades de los hogares beneficiarios del IMV, lo que permite averiguar que un 71,7% de estos contaba con al menos un menor entre sus habitantes --un total de 131.074--, mientras que 51.697 solo están conformados por adultos.

De igual modo, 112.920 de las prestaciones concedidas en Andalucía contaban a finales de marzo con el complemento de ayuda a la infancia reconocido.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!