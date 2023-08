“Es increíble; qué mejor manera de volver de vacaciones que dando casi 8,5 millones de euros”

África Úbeda Rodríguez está exultante. Desde que ha abierto el estanco en el que trabaja no para de atender clientes, quienes le felicitan sin cesar por el premio entregado anoche: 8.437.533,51 euros de El Gordo de la Primitiva que ha ganado un único acertante; el galardón más grande que ha dado este establecimiento, ubicado en Isla Menorca y que regenta junto a su hermana.

“El 100% de los clientes que ha entrado”, hace apenas una hora que ha abierto, “sabía, gracias a la prensa, que habíamos entregado el premio” reconoce África, aún emocionada. Atiende a Cordópolis mientras reparte boletos de los distintos sorteos promovidos por Loterías y Apuestas del Estado. Otros clientes llegan a su local con su boleto entre las manos esperando a que la lotera le confirme si está premiado o no, y seguir con la suerte que ha hecho millonaria a una persona hace tan solo unas horas.

Cuando anoche la llamaron desde Loterías y Apuestas del Estado confirmándole que había dado El Gordo de La Primitiva, afirma que se emocionó muchísimo. “Estaba recién llegada de vacaciones y qué mejor manera para superar la depresión postvacacional que dando este premio”, cuenta entre risas. “Es una satisfacción tremenda y reconozco que se me saltaron hasta las lágrimas”, confiesa esta empresaria.

Sobre el ganador o ganadora del premio, asegura que es “prematuro” saberlo y pone como ejemplo que aún tiene varios boletos sin cobrar de entre 1.000 y 3.000 euros por “algún despitado”. Puede darse el caso, además, que “el ganador se encuentre de vacaciones”, por lo que toca esperar. Lo que sí es seguro es que la vida le ha cambiado para siempre a la persona ganadora que, en palabras de África, espera que sea “una buena persona” o que el boleto “ayude a familias numerosas”.

