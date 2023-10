Los hoteles cordobeses confían en la última hora para aumentar el 85% de reservas confirmadas para el puente

Los hoteles cordobeses confían aún en las reservas de última hora para poder aumentar el 85% de confirmaciones, de media, para el puente del Pilar que, en realidad, tiene un día laborable para muchas personas en medio.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Manuel Fragero, ha confirmado a este periódico que las cifras que manejan los hoteles cordobeses ya copan el 85% de las reservas para las noches de viernes y sábado, si bien para el jueves baja al 71%, al ser laborable el día posterior, viernes 13 de octubre.

“Hay gente que trabaja ese día y, entonces, bajan las reservas porque no es puente en realidad”, sostiene el responsable de Aehcor que, de ese modo, afirma que “no es comparable con otro puente, porque no es puente del todo, no lo es”.

No obstante, Fragero confía en que “a última hora, mejoren esas expectativas”, con los visitantes más rezagados que esperan al último momento para hacer su reserva o bien se apuntan a visitar Córdoba el fin de semana.

Sobre si hay una gama de alojamientos con un número de reservas mayor que otra, la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba informa de que “todos van a la par” en ese sentido, “porque tenemos hoteles para todo tipo de bolsillos”.

Se trata, además, de “un puente nacional en el que se mira mucho el precio”, puesto que el turista puede acudir a cualquier punto del país a pasar estos días en torno al 12 de octubre.