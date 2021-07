Google Earth muestra las impactantes imágenes desde el aire de la Córdoba del confinamiento

Aunque todos lo vivimos, las imágenes siguen impactando por ese tono distópico. Google Earth acaba de publicar las ortofotos que tomaron sus satélites sobre las principales ciudades del mundo durante marzo de 2020. Entre ellas está Córdoba. La ciudad acababa de entrar en pleno confinamiento duro y aunque estaba llena por dentro las calles estaban absolutamente vacías.

El tuitero Antonio Giraldo ha sido el que ha descubierto una actualización que ni Google ha anunciado y que se puede consultar desde Google Earth tan solo. Aún no está disponible la versión para Maps. Las imágenes muestran el vacío de la ciudad entre finales de marzo y principios de abril de 2020, cuando los cordobeses estaban encerrados y aplaudían a las 20:00 a los sanitarios.

Me acabo de dar cuenta de que aunque Google Maps aún no las muestre por defecto, ya están disponibles en G. Earth las nuevas ortofotos tomadas entre finales de marzo y abril de 2020 de casi toda España. ¡El mundo completamente vacío! y Madrid ya sin el estadio Vicente Calderón.😯 pic.twitter.com/yTJYgHJczv — Antonio Giraldo (@fos_qi) 12 de julio de 2021

El impacto es absoluto en zonas muy concurridas por peatones como la Mezquita Catedral, la Puerta del Puente y el propio Puente Romano. Pero no solo. Las Tendillas ofrece un inusual vacío, una plaza acostumbrada al bullicio e incluso al atajo. La calle Cruz Conde, también peatonal, no tiene a ninguna persona paseando. La Corredera, normalmente repleta de gente, también ofrece un extraño panorama. Hay mesas y sillas, sí, pero no hay nadie sentado, ni tomando nada. Tampoco se ve a gente a la sombra de las sombrillas.

Pero donde más se nota es en el tráfico. Córdoba es una ciudad absolutamente vacía de coches. Ni en el Paseo de la Victoria, ni en el Puente de Andalucía, ni en la Plaza de Colón, ni en el Vial Norte. Nada, no hay coches. Los únicos que aparecen en las imágenes son los que están aparcados.

Los más curiosos no se tienen que detener en Córdoba capital. También pueden darse un paseo por otros municipios de la provincia o incluso por las grandes carreteras, las autovías. El escenario siempre es el mismo: el vacío. No hay rastros de vida, más allá que la escasa huella que en aquellas semanas dejaban los trabajadores esenciales.