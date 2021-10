El Gobierno calcula que el 'bono cultural' llegará a 10.000 jóvenes cordobeses

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha presentado este viernes el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, detallando las diferencias partidas que se han asignado a la provincia de Córdoba, que recibirá 141,26 millones de euros en inversiones regionalizadas, lo que supone un 181 euros por habitante. A esta cifra hay que sumar todas aquellas partidas que afectan a la ciudadanía de forma global, como las relativas a pensiones, prestaciones, subsidios o becas. Entre ellas, ha destacado los bonos al alquiler joven y el cultural, del que podrían beneficiarse unos 10.000 cordobeses.

Para la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, se trata de unos presupuestos cuya “prioridad es hoy la consolidación de una recuperación económica justa, equilibrada, que no deje a nadie atrás, en consonancia con el escudo social que pusimos en marcha desde el inicio de la pandemia con distintas medidas como los ERTE o el Ingreso Mínimos Vital”.

Los PGE 2022 apuestas por mejorar las oportunidades y perspectivas de futuro de uno de los colectivos más perjudicados por la pandemia, los jóvenes. Así, el capítulo de becas para Educación alcanza una cifra récord, se crea un ‘Bono Alquiler Joven’ para favorecer la emancipación y el acceso a una vivienda cuya cuantía en Córdoba podría superar los 3 millones de euros, y se establece un ‘bono joven cultural’ del que se podrán beneficiar en torno a 10.000 jóvenes cordobeses.

"También se ven beneficiados por estos presupuestos los pensionistas y los empleados públicos, ya que se garantiza su poder adquisitivo, cumpliendo con lo acordado con los agentes sociales", ha asegurado. La partida más importantes es la destina a pensiones, que se incrementa en un 4,8%, y se establece una subida del 3% para las pensiones no contributivas. En Córdoba hay un total de 173.434 pensionistas.

Del mismo modo, sube un 2% la retribución de los empleados públicos. Además se incluye la mayor oferta de empleo público de la historia con el objetivo de blindar los servicios que presta el Estado. En la provincia hay un total de 46.596 empleados públicos entre la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía y la administración local, quienes verán revalorizado su salario.

Asimismo, la apuesta del Gobierno por la Ciencia e Innovación se materializa con una apuesta sin precedentes en por la I+D+i y la digitalización. El PGE 2022 destina a la Universidad de Córdoba una partida de dos millones de euros para la recualificación, así como para la modernización y digitalización.

Los PGE 2022 contemplan "el mayor gasto social de la historia, con más recursos para sanidad, educación y dependencia". Respecto a los de 2021, hay un aumento del 20,3% para reforzar el Sistema Nacional de Salud, que beneficia a más de 780.000 personas que viven esta provincia. Del mismo modo, la atención a la dependencia crece un 23,3%, con una mejora en las prestaciones y la ampliación del número de beneficiados.

Además, se establecen los recursos necesarios para la subida del SMI y la extensión de los ERTE. En el mes de agosto, en la provincia de Córdoba, había 4.364 personas sujetas a un expediente de regulación temporal de empleo, lo que supuso una nómina de importe superior a los 2,2 millones de euros.

Estos presupuestos también contemplan una subida del 3% del Ingreso Mínimo Vital, que beneficia en la actualidad a 22.000 personas en la provincia. Además, se incrementa la dotación para el ‘Bono Social Térmico’ con el objetivo de paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables de la que podrían beneficiarse unos 25.000 hogares en nuestra provincia.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es el departamento que mayor inversión hará en la provincia de Córdoba, con una inversión asignada en los PGE 2022 de 125,37 M€.

El transporte es un sector estratégico básico para el desarrollo global de la economía del país, ya que garantiza la movilidad de la ciudadanía, responde a la libre circulación de mercancías y constituye una herramienta básica para incrementar la productividad de la economía. También es el pilar fundamental para lograr los objetivos medioambientales de una sociedad moderna como la española.

El proyecto de PGE 2022 responde a estas necesidades y materializa el cambio de enfoque del ministerio, donde la sostenibilidad, al digitalización, la tecnificación y la aplicación de sistemas inteligentes de transporte tenga un papel central. No se trata es suma en dejar de invertir, sino de invertir con más racionalidad, en aquellos elementos que aporten un mayor valor al conjunto de la sociedad.

En el proyecto de los PGE 2022 se destinan 10,2 M€ en inversiones para carreteras en Córdoba, incluyendo las previsiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que supone un incremento del 16,9% con respecto a los PGE 2021 (8,7 millones de euros).

Se prevén las partidas necesarias para la redacción de estudios y proyectos de futuras actuaciones en la Red en Carreteras del Estado, tales como:

Del mismo modo, para el mantenimiento y mejora de la seguridad vial de la Red de Carreteras del Estado en Córdoba se contempla una partida en el presupuesto por importe de 8,2 M€, en la cual se engloban diversas actuaciones de mejora de firmes, intersecciones, señalización, balizamiento, drenaje y estructuras, así como los servicios de conservación y explotación ordinario de carreteras.

Asimismo, a través del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se llevarán a cabo medidas para la integración de la Red de Carreteras del Estado en entornos urbanos y actuaciones de digitalización, conservación, explotación y mejora de la seguridad viaria.

La inversión en ferrocarriles en la provincia de Córdoba de acuerdo al PGE-2022 asciende a 103,5 M€. Se trata de la mayor cuantía destinada a la provincia, dado el nodo logístico que es Córdoba en la red ferroviaria tanto en alta velocidad, como en convencional y Cercanías. Además se incluyen cuantías para el tren de Cercanías Villa del Río – Palma del Río, y la nueva estación-apeadero en Córdoba.

La inversión total prevista para el sector aeroportuario en Córdoba es de 0,34 M€, siendo las partidas más destacadas las correspondientes a las inversiones de Aena, S.M.E. (0,32 M€) y las de ENAIRE (0,02 M€).

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana apoya a través del 1,5% Cultural proyectos de recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico. En concreto, en Córdoba aportará más de 4 millones de euros a actuaciones en las localidades de Fernán-Núñez, Hornachuelos, Montilla, Priego de Córdoba y Villafranca de Córdoba.

Asimismo, se destinará una transferencia de 2,17 millones de euros al Ayuntamiento de Cabra para la recuperación de la ladera norte del barrio de la Villa.

El Ministerio de Cultura y Deporte aportará 850.000 euros para el equipamiento de la Biblioteca del Estado en Córdoba, la rehabilitación de la Capilla Real de la Mezquita-Catedral, y en el proyecto de rehabilitación y ampliación del Museo Arqueológico que cuenta con una planificación plurianual cercana a los 15 millones de euros.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene prevista una inversión en nuestra provincia de 10,5 millones de euros. En esta partida cabe destacar las inversiones en las nuevas zonas de regadío del Genil-Cabra que se contemplan en el borrador del nuevo Plan Hidrológico del Guadalquivir 2022-2027.

Además, en materia de seguridad, el Ministerio del Interior destinará 250.000 euros a la adaptación de un nuevo espacio para la atención al ciudadano, con una localización excepcional para todos los ciudadanos de la provincia. Asimismo, cuando culmine el proceso de cesión de terrenos para la nueva comisaría, se contará con el crédito necesario para el encargo del proyecto.

En cuanto al Centro Penitenciario, el segundo Plan de Reforma Provincial contempla una inversión de 3,8 millones de euros para la modernización del mismo.

Molina: “Los PGE 2022 son un jarro de agua fría que coloca a Córdoba a la cola de España”

El presidente del Partido Popular de Córdoba Adolfo Molina ha afirmado que los PGE 2022 para nuestra provincia “son decepcionantes para todos los cordobeses, sean del PSOE o del PP, un jarro de agua fría que coloca a Córdoba a la cola de España”. Molina ha valorado las cuentas públicas del Estado para 2022 en rueda de prensa junto al diputado nacional del PP cordobés Andrés Lorite.

El presidente de los populares se ha preguntado si no hay nadie en el PSOE que tenga la gallardía y la coherencia para ponerse delante de un micrófono y reconocer que estos no son unos buenos presupuestos para Córdoba”, y ha recordado que “yo lo hice con unos presupuestos del Gobierno del PP, salí aquí y dije que no nos gustaban, que íbamos a intentar mejorarlo vía enmiendas y así fue”.

“No se puede defender lo indefendible”, ha mantenido. Unos PGE que en un momento de presupuestos expansivos en Andalucía bajan un 25% y además la gran mayoría de los proyectos de Córdoba que llevan años esperando o no aparecen o si lo hacen tienen partidas fantasma, partidas señuelo solo para poder decir que están, pero sin ninguna garantía de ejecución”, afirma Molina quien ha lamentado que “en realidad da igual lo que aparece en los PGE porque después tampoco lo ejecutan” como demuestran los datos de ejecución presupuestaria de los PGE 2021.

“Poner 100.000 para una carretera a forma de pedrea, no es apostar por una infraestructura”, añade y pone como ejemplo la conversión en autovía de la N-432; “dónde están todos los alcaldes del PSOE que salían detrás de una pancarta a reclamar esa carretera”, se pregunta.

Así mismo, Molina ha afirmado que estas cuentas son “decepcionantes para Andalucía además de subir los impuestos a todos, menos mal que tenemos el gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía que baja impuestos y nos coloca en el top de comunidades autónomas con impuestos más bajos; esa es la diferencia entre unos y otros”.

Por su parte Andrés Lorite ha lamentado que “con unos presupuestos expansivos Córdoba recibe un recorte brutal de casi un 25% en inversiones; mientras que los PGE 2022 crecen en inversiones regionalizadas en más de un 7% con respecto al año anterior, en Córdoba hay un recorte de un 25%”.

“Estamos ante un atraco a los intereses de Córdoba y su futuro”, ha afirmado y añade, “los cordobeses pagamos la factura que los independentistas ponen encima de la mesa a Pedro Sánchez”.

Lorite los ha calificado como las cuentas del desequilibrio territorial. “No son los presupuestos de la recuperación justa como dice el Gobierno, porque no hay justicia con Córdoba, no son los presupuestos que se merecen los cordobeses”.

El diputado ha lamentado que Córdoba recibe más impuestos y menos inversión. “Estos PGE aumentan de la presión fiscal en 80.000 millones de euros, tienen un déficit estructural de 300.000 millones de euros que alguien tendrá que pagar, sube el gasoil, el IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social, en definitiva, avalan la política económica de un Gobierno que está llevando este país a la ruina”, afirma.

En cuanto a las inversiones para Córdoba el diputado ha lamentado la nula ejecución de las inversiones previstas en los PGE 2021 “que ha sido de 0 euros” en los proyectos estratégicos para Córdoba como la Variante Oeste o la N-432, y otros como las Variantes de El Viso, Santa Eufemia y Alcaracejos que ni siquiera aparecían en ellos.

En las cuentas para 2022 volvemos a las partidas simbólicas que nunca se llegarán a ejecutar, como 100.000 euros para una sola comisaría de Policía Nacional en Córdoba, y otros 100.000 euros para eliminar las curvas en las A-4 entre Córdoba y La Carlota.

“Estamos ante un nuevo agravio a Córdoba y a sus intereses; ante esto los diputados y senadores socialistas tienen dos opciones: están con Córdoba o están para servir a los intereses de Sánchez y del PSOE” dice Lorite.

El diputado ha hecho referencia a las mentiras de algunos diputados socialistas de Córdoba, como Antonio Hurtado, cuando aseguraban que los PGE incluían el Cercanías entre Villa del Río y Palma del Río, las estaciones del Metrotren o las 2 comisarías de Policía en Córdoba. “Se demostró que todo era falso”.

CONVERSIÓN EN AUTOVÍA DE LA N-432

En cuanto a la N-432 Lorite ha criticado que en el PSOE hablen del “impulso definitivo” a esta infraestructura “cuando la realidad es que no fueron capaces de ejecutar los más de 3 millones de euros que les dejó el Gobierno de Rajoy para esta vía, y ahora en los PGE 2022 recortan la partida y dejan solo 300.000 euros; ¿qué autovía se puede hacer con ese dinero?” se pregunta.

Lorite ha afeado que el PSOE le tome el pelo de forma permanente a los cordobeses. “Además de agraviar con las inversiones, se ríen de nosotros; es intolerable”, y se ha preguntado “dónde está la mesa que creó Antonio Ruiz en la Diputación para pedir la conversión en autovía de la N-432; con más de 3 millones de euros que presupuestó el anterior Gobierno de Rajoy el PSOE se manifestaba y montaba mesas reivindicativas, ahora con apenas 300.000 euros dónde están los socialistas”.