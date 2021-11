El gasoducto que atraviesa el sur de Córdoba se queda a cero (desde Marruecos)

Entre 1996 y 2008, el Gobierno construyó un gasoducto entre Tarifa y Córdoba. Este tramo forma parte del llamado Gasoducto Magreb-Europa, que ha funcionado desde entonces de manera ininterrumpida. Esta enorme tubería bombea gas natural desde Argelia. O mejor dicho, bombeaba. Desde este domingo, el gasoducto se ha quedado a cero, según informa la propietaria de la infraestructura, Enagás.

El tramo cordobés entra en la provincia desde Puente Genil y surca todo el sur cordobés hasta Villafranca de Córdoba. En este municipio está la estación de comprensión y el centro de transporte de Córdoba, una especie de nudo logístico del gas natural del oeste de Andalucía. Pero a diferencia de la zona sur, por ahí sigue pasando gas natural, el procedente de los barcos metaneros que descargan el material licuado en el Puerto de Huelva. Desde ahí, surca Andalucía, llega a Córdoba por otro gasoducto desde la provincia de Sevilla.

Según el mapa en tiempo real de Enagás, el gasoducto del sur de Córdoba está ahora mismo a cero. Pero no por mucho tiempo. En Palomares hay un almacenamiento subterráneo, que tampoco está bombeando gas natural, como en Tarifa. Lo hará cuando sea necesario, pero no ahora. Eso sí, en cualquier momento el gasoducto puede recuperar gas desde Villafranca hacia el sur, cuando los municipios que se abastecen de él lo requieran. Pero a diferencia de lo que venía ocurriendo hasta ahora, el gas ya no llegará por Tarifa, sino a través de los metaneros de Huelva.

Todo el sistema gasístico español está interconectado. Y salvo Almería, todas las provincias andaluzas necesitan que se bombee gas desde Córdoba para poder suministrarse. Ahora, el gas argelino también podrá llegar a Córdoba, pero tendrá que hacer un pequeño giro. Así, entrará o bien por los barcos en Huelva o por el gasoducto que conecta directamente Argelia con Almería, pero tendrá que subir hasta la estación de Alcázar de San Juan y girar hacia el sur de nuevo, hacia Córdoba. De ahí se redistribuirá de nuevo a las otras seis provincias andaluzas.