Gámez resta importancia a los gritos a Grande-Marlaska: "Una minoría que no le importa enturbiar actos de Guardia Civil"

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha restado importancia este lunes a los abucheos registrados este domingo contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en los actos centrales de la celebración en Córdoba de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, manifestando que eran "una minoría que no le importa enturbiar los actos de la Guardia Civil".

En una rueda de prensa en Córdoba, Gámez ha declarado que "la valoración más relevante es que la sociedad cordobesa ha disfrutado y ha participado muy activamente, ya no sólo en el acto de este domingo, que fue numeroso, sino a lo largo de todos estos días y de los que quedan, porque todavía queda alguna parte de la celebración".

En este sentido, la directora general de la Guardia Civil ha manifestado que "la sociedad cordobesa ha sido absolutamente no sólo respetuosa, sino que ha disfrutado y se ha compenetrado con su Guardia Civil", por lo que "no merece mi atención ni mis comentarios una minoría que no le importa enturbiar los actos de la Benemérita", ha apostillado.

Precisamente, el propio ministro ya calificó este domingo la situación como "la pequeña anécdota del día" y subrayó que "lo importante es el conjunto de cordobeses que están rindiendo el reconocimiento al trabajo de la Guardia Civil". "Yo me quedo con eso, que es realmente lo importante", expresó Grande-Marlaska, quien agregó que "lo demás son pequeñas anécdotas".

Cabe señalar que el acto consistió en una parada militar y desfile con más de 500 guardias civiles de diferentes unidades y especialidades, a pie, a caballo y motorizadas, incluso aéreas, con motivo de la Semana Institucional del Instituto Armado que se festeja en dicha ciudad desde el miércoles de esta semana hasta el día 9 de octubre.

En el mismo se dieron cita miles de ciudadanos en la avenida de República Argentina y calles aledañas, que arroparon el acto y vitorearon con vivas a la Guardia Civil y España desde la calle y balcones de edificios de la avenida, engalanados con la bandera de España.