La Fundación La Arruzafa ayuda a 40.000 personas en África

La Fundación La Arruzafa ha destinado un total dos millones de euros en ayuda oftalmológica a personas sin recursos o países en desarrollo en sus 17 años de historia. Todo el dinero recaudado ha sido destinado íntegramente a la atención de 45.000 pacientes, cuyo 90% (40.000 en total) pertenecen a países del continente africano: Benín, Madagascar, Guinea Ecuatorial y Tanzania.

Esta fundación está en marcha desde el año 2005. Su presidente y director médico, Juan Manuel Lobarda, ha insistido en que su objetivo es “canalizar nuestros ánimos de cooperación para ayudar a gente necesitada”. Dentro de todas las misiones que aborda esta fundación, destaca la atención a 40.000 pacientes de África. Las operaciones más recurrentes son las cataratas. Como han señalado desde la fundación, estas expediciones se llevan a cabo a lo largo de diez días y se repiten anualmente.

El presidente de esta fundación ha agradecido a los 383 socios su apoyo incondicional, sin pasar por alto la labor de los voluntarios ya que sin ellos hubiera sido imposible alcanzar estas cifras. Además, expresa que están muy satisfechos de haber logrado su cometido.

La coordinadora de proyectos de la fundación y de la unidad de Optometría, Alicia Navarro, ha ampliado la información sobre otros proyectos en el que se puede destacar Mira por los niños. Un proyecto a nivel nacional que nació de la unidad de pediatría oftalmológica comandada por el doctor Torres. Esta actividad atiende a más de 2.000 niños en actividades oftalmológicas, quirúrgicas y ópticas. Además, Navarro ha indicado la labor que realizan con distintas entidades “con estos convenios atendemos anualmente a los pacientes que necesitan nuestra ayuda”, aclara, como Proyecto Hombre, Asociación de Amigos Saharauis, Cruz Roja o Emet Arco Iris.

