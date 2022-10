Las familias podrán solicitar el cheque escolar de 100 euros hasta el próximo 9 de noviembre

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional abre mañana, día 26 de octubre, el plazo para que las familias andaluzas con menos recursos pudedan solicitar el cheque escolar de 100 euros por hijo o hija escolarizados en enseñanzas obligatorias para afrontar el aumento de los gastos derivados de la inflación en el presente curso escolar. La Junta destina un presupuesto de 20 millones de euros a esta iniciativa.

Esta ayuda, que se podrá pedir desde este jueves 26 de octubre y hasta el próximo 9 de noviembre, es compatible con la percepción de cualquier beca o ayuda al estudio de las distintas administraciones públicas.

Las solicitudes deben ser presentadas, preferentemente, de forma telemática a través de la Secretaría Virtual de la Consejería (https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/). Se resolverán en régimen de concurrencia competitiva, priorizándose en función de la menor renta per cápita de la unidad familiar a la que pertenezca el alumnado beneficiario.

Para agilizar los trámites, si los solicitantes presentan su consentimiento en la vía telemática al cruce de datos entre administraciones no tendrán que aportar documentación alguna a la solicitud. Será la Consejería la que se ocupe de recabar la información que resulte precisa para determinar los datos de identificación, residencia, académicas y familiares de los solicitantes.

El cheque escolar está destinado al alumnado escolarizado en cualquiera de las etapas de la enseñanza obligatoria (Primaria, ESO, Ciclos Formativos de Grado Básico y Educación Especial). Se concederá a cada alumno o alumna cuya unidad familiar no supere el siguiente umbral de renta familiar: Familias con menos de cinco miembros: 15.000 euros; a partir del quinto miembro se añadirán 3.750 euros por cada nuevo miembro computable de la familia.

Independientemente de cuál sea la renta familiar, se denegará el Cheque escolar cuando se superen los umbrales indicativos de patrimonio familiar fijados habitualmente para las becas.

La Consejería de Desarrollo Educativo y FP ante el actual contexto de escalada de precios y su notable impacto en la economía de las familias andaluzas, ha apostado por reforzar el programa de ayudas para facilitar y favorecer el acceso a una educación pública de calidad. En este sentido, el Gobierno andaluz destina 738 millones en distintos programas y servicios bonificados en este curso 22-23.

