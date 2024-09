Familias del CEIP Juan de Mena denuncian de nuevo la calidad de la comida del catering Mediterránea

Inicio de curso y denuncias que se repiten año tras año. Según ha podido conocer este periódico, familias del CEIP Juan de Mena han vuelto a mostrar su malestar por la comida que reciben los menores por parte del catering Mediterránea, adjudicataria del servicio. El curso comenzó el pasado 10 de junio, pero las quejas ya han comenzado, por lo que las familias han iniciado movilizaciones “en busca de soluciones”.

Para ello, de manera individual, las familias han remitido el mismo escrito de denuncia a la asociación de consumidores Facua y aseguran que formalizarán estos documentos ante la Delegación de Educación. Cabe recordar que en una entrevista a este periódico, el delegado José Francisco Viso emplazó a las familias que formularan quejas por escrito ante la Junta de Andalucía y no en su círculo más cercano.

En ese documento, las familias lamentan que estas denuncias “no son nuevas, ya que llevan años produciéndose, y no han mejorado, pese a que son conocidas por la empresa, por la dirección del centro escolar y por la Junta de Andalucía”.

En primer lugar, las familias denuncian que los menús serían repetitivos y carecerían de la variedad en los grupos de alimentos que debe garantizarse según el pliego de condiciones. Estos mismos menús presentarían “una evidente falta de calidad”. De hecho, “los purés que semanalmente se ponen a los niños son descritos por estos como incomibles, presentan mal aspecto y tienen grumos o tropezones”. Además, las tortillas también, en ocasiones, están “aguadas” y se habrían producido casos de “comidas insuficientemente cocinadas como, por ejemplo, albóndigas crudas servidas recientemente”. A ello se suman las quejas por la comida fría o tibia.

Asimismo, las madres y padres de estos alumnos aseguran que han sido informados en varias ocasiones de que “las raciones son insuficientes, dejando a los niños con hambre tras la comida”. En ese sentido, argumentan que “las cantidades de alimentos que se sirven son escasas y no se mide adecuadamente la cantidad que se sirve a cada niño, lo que da lugar a raciones a ojo que no garantizan la equidad en las porciones. Hay días que se deja repetir a los niños y otros que no”.

Por otro lado, “y en numerosas ocasiones, los menús carecen de la cantidad de proteína necesaria según lo estipulado en el pliego de condiciones de la empresa catering Mediterránea. Esta falta de cumplimiento afecta directamente a la nutrición de los alumnos, quienes necesitan una cantidad adecuada de proteínas para su crecimiento y bienestar”.

Otra queja de las familias es el tiempo que tienen los menores para comer. El límite marcado es las 15:00 pero, según el escrito, habría monitoras que retiran los platos sin terminar y antes de agotar el tiempo máximo para permanecer en el comedor. En relación a las frutas, las que se servirían serían “raciones extremadamente pequeñas” y algunas de ellas, “como las naranjas, presentan falta de higiene”.

Un segundo aspecto relacionado con las monitoras, según estas familias, es que no prestarían “la debida atención a los niños, generando una falta de supervisión adecuada durante el horario de comedor”. Esto habría ocasionado “alguna incidencia por no hacer caso a lo que los niños les dicen”. Sin embargo, para las familias es “aún más preocupante el hecho de que algunos niños han sido tratados de manera inadecuada por parte de las monitoras, que a menudo se dirigen a ellos de forma brusca o inapropiada, olvidando que son solo niños”. Por último, las familias afean que el único medio para contactar con la empresa sea a través de correo electrónico, ya que “en el 99% de los casos no se obtiene respuesta”.

Por otro ello, las familias han solicitado que la Junta realice inspecciones arbitrarias y periódicas en los comedores escolares de los colegios públicos para comprobar la calidad de los menús, y que se obligue a la empresa a dar un servicio adecuado. Además, han pedido una supervisión del correcto cocinado de los menús y que sea un adulto, sin vinculación con la empresa, quien pueda velar por que los menores coman diariamente unos menús de calidad.

Reunión con la empresa

Cabe recordar que durante el pasado curso, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de este centro, la dirección y responsables de Mediterránea se reunieron “con la intención de abordar estos problemas”. En esa ocasión, “se ofreció la posibilidad de realizar una cata de la comida del comedor, pero lamentablemente los menús que se sirvieron durante esa cata no se asemejaban a lo que los niños denuncian que reciben a diario”, afirman las familias, que insisten en que esta situación se da “en cada uno de los centros educativos donde esta empresa presta el servicio de comedor, bien de Córdoba o de cualquiera del resto de provincias de Andalucía”. En la mencionada reunión, los responsables del catering “poco más que acusaron a los niños de mentir”, confirman las familias.