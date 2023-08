Los fallecidos en accidentes de tráfico en Córdoba se reducen a la mitad

Los fallecidos en accidentes de tráfico en las carreteras de la provincia de Córdoba se han reducido a la mitad en lo que va de año, según la última estadística actualizada de la Dirección General de Tráfico (DGT) a fecha de este mismo jueves.

En concreto, y según la DGT, entre el 1 de enero de 2022 y el 23 de agosto murieron en las carreteras de la provincia un total de 16 personas en otros 16 accidentes de tráfico. En el mismo periodo de tiempo pero del año 2023 la cifra es de ocho víctimas mortales en la provincia de Córdoba, según la estadística de la DGT.

La última víctima mortal es una mujer que conducía un vehículo de los que se pueden usar sin carnet por la carretera N-420 entre Montoro y Cardeña. Un camión chocó mortalmente contra este pequeño vehículo. La víctima murió en el acto.

Si se mantiene la tendencia se rompería así un ciclo alcista en la siniestralidad en las carreteras de la provincia de Córdoba. Hasta ahora, en la década, el peor año en cuanto a accidentes de tráfico fue 2012, con un total de 33 víctimas mortales. El mejor 2020, el del confinamiento y el de, por tanto, la reducción de la movilidad en las carreteras. Entonces hubo tan solo 13 fallecidos. Antes, en 2014 se había marcado un mínimo histórico, con otras 14 víctimas mortales. El año pasado la cifra repuntó en la provincia, cuando se registraron un total de 25 víctimas en la carretera.

En 2022 se produjeron 1.042 siniestros mortales en las carreteras españolas en los que fallecieron 1.145 personas y otras 4.008 resultaron heridas graves. Estas cifras representan 44 fallecidos más (+4 %) y 425 heridos graves menos (-10 %) que en 2019, año de referencia y previo a la pandemia.

En España, el parque de vehículos se ha incrementado en un 3,6 % respecto a 2019, llegando a los 35,6 millones de vehículos, y el censo de conductores ha aumentado un 0,82 %, hasta los 27,5 millones de conductores.

