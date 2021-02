Un estudio internacional liderado por un profesor de Loyola Andalucía augura un mundo post covid "más humano"

Un estudio internacional, liderado por el profesor e investigador de la Universidad Loyola Andalucía y primer y único español ganador de la Competición Mundial sobre Responsabilidad Social Corporativa (CoBS), Javier Pérez Barea, augura que "casi la totalidad de los seres humanos seremos más humanos y responsables tras la pandemia" del covid-19.

Según la información facilitada a Europa Press por Pérez Barea, el estudio toma como referencia comparativa los resultados de un análisis previo a la pandemia del coronavirus, para el que se utilizó un análisis de sensibilidad global (GSA) y que en 2018 este doctor en Computación Avanzada publicó en 'Applied Soft Computing', una de las revistas científicas indexadas JCR más prestigiosas de su área a nivel internacional, de primer cuartil, primer decil y con un elevado índice de impacto.

Posteriormente, se ha establecido un modelo apoyándose en el conocimiento científico en la materia de responsabilidad social, y se ha realizado una encuesta de comportamiento e intención en una amplia muestra de individuos, tomada en el escenario actual que estamos viviendo.

De igual forma se ha utilizado, para el análisis de los datos recogidos, el software 'improCSR Global System', desarrollado por investigadores de la Universidad Loyola, The University of Nottingham (Reino Unido), el Instituto de Empresa Business School (España), la Bozok University (Turquía) y la Universidad de Córdoba (UCO).

A este respecto, el también ingeniero y economista ha explicado que "los resultados tras realizar los análisis pertinentes son bastantes concluyentes. Tras la pandemia, se puede prever que la sociedad será más consciente de la importancia de ser responsable con uno mismo y con los demás, desde un enfoque holístico".

Estos resultados no han sorprendido del todo al equipo de investigadores involucrados en el estudio, pues "ya lo vaticinaba en 1946 el psiquiatra de origen judío Viktor Frankl, en su obra 'El Hombre en busca de sentido', en cuanto a que una persona le pueden quitar todo, menos una cosa, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias, por adversas que resulten, y todo apunta a que la sociedad mundial, elige ser más responsable y humana tras la pandemia del Covid-19".

El profesor de la Universidad Loyola Andalucía, Javier Pérez Barea, es ingeniero y economista, doctor en Computación Avanzada y el primer y único español ganador de la Competición Mundial sobre Responsabilidad Social Corporativa (CoBS), organizada por The Council on Business & Society y en el que participan las escuelas de negocios más influyentes del mundo, como son la ESSEC Business School (Francia, Singapur y Marruecos), FGV-EAESP (Brasil), School of Management Fudan University (China), Keio Business School (Japón), IE Business School (España), Warwick Business School (Reino Unido) y Trinity College Dublin Business School (Irlanda).