La escalada de los precios empobrece un 3% a los trabajadores cordobeses con convenio

La escalada de los precios en el último año ha supuesto un desfase con respecto a la subida de los salarios de los trabajadores con convenio en Córdoba que los ha empobrecido casi un -3%. Mientras el Índice de Precios al Consumo (IPC) se sitúa en Córdoba en un 6%, la subida media salarial en los trabajadores acogidos en los convenios colectivos de la provincia fue el año pasado del 3,2%, lo que supone una diferencia de -2,8%.

Estos datos suponen que, en un salario de 1.000 euros, hay un desfase negativo para el trabajador de 28 euros al mes y 336 euros al año.

Los datos cerrados de 2022 señalan que, después de aplica la cláusula de revisión salarial, la subida media de los sueldos ha sido del 3% a nivel estatal y de un 3,2% en la provincia de Córdoba, según ha explicado a este periódico Aurelio Martín, secretario de Acción Sindical de CCOO. “Hay una diferencia entre la subida del IPC y la de los convenios, que nos ha llevado a esta pérdida de poder adquisitivo”, explica.

Además, pone el foco en que el IPC general está en el 6% en Córdoba, si bien, “el IPC subyacente, el de los bienes de primera necesidad, se sitúa en el 16,7%”, mucho más alto en productos de la cesta de la compra que afectan a la clase trabajadora. Con ello, denuncian desde el sindicato, “hemos sufrido una pérdida de poder adquisitivo notable”.

En 2022 hubo convenios colectivos, por ejemplo de la limpieza, que llevaba un 0% de subida, es decir, que notaron de lleno el incremento de los precios respecto a los sueldos establecidos.

Sobre todo ello hay que precisar que solo uno de cada cuatro personas trabajadoras en la provincia de Córdoba está acogida a un convenio con cláusula salarial -apuntan desde CCOO-, con lo que la mayoría de los empleados no cuentan con ese índice establecido para amortiguar la subida de precios en sus sueldos. “La mayoría no tiene revisión ni adecuación del salario” a esa subida del coste de la vida.

De cara a los convenios que se están firmando para aplicar en este año 2023, Martín explica que se están teniendo en cuenta mayores subidas salariales como el 4,5% en el convenio de las eléctricas o el 3,5% en el sector de contact center, además de actualizar las tablas salariales. “Esto viene a paliar un poco la diferencia” que se está dando entre la escalada de los precios y la subida de los salarios.

No obstante, desde CCOO recuerdan la “descompensación” que han sufrido los trabajadores en 2022: los beneficios empresariales en todo el estado subieron un 15,7%, el IPC de los alimentos un 11,6% y el IPC general un 8,4%. Mientras, los salarios se quedaron en el 3% de subida media.

