Educación prevé "garantizar la máxima presencialidad" en el plan del próximo curso escolar

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha indicado este viernes que confía en que "este mes" de julio pueda ya tener completada la "planificación" de su departamento para el próximo curso escolar, en el que ha reiterado la apuesta de la administración autonómica por "garantizar la máxima presencialidad" en los colegios pese a la pandemia de Covid-19.

A preguntas de los periodistas en Córdoba, donde ha participado en la presentación de la plataforma 'online' Andalucía Muévete para el envejecimiento saludable, el consejero de Educación ha recordado que desde su departamento están "trabajando en estos momentos en la planificación" del próximo curso.

"Tenemos las directrices que desde la Consejería de Salud se nos manda, y a partir de ellas tenemos que adaptar las medidas de seguridad que garanticen la máxima presencialidad en nuestros centros educativos", ha comentado Javier Imbroda, que ha apostillado que "solamente vamos a acudir a la semipresencialidad si en algún sitio determinado hay un nivel 3 o 4" de alerta sanitaria, y en esos casos "se le va a poder dar esa opción a los equipos directivos para que puedan tomar esa determinación".

El consejero ha explicado que este pasado jueves iniciaron desde el departamento de Educación sus "reuniones de trabajo" con las organizaciones sindicales, y el próximo lunes "hay programada otra mesa técnica con sindicatos tanto de la pública como de la concertada", según ha detallado Imbroda, "para valorar todas las medidas que se van a establecer para el curso 2021-22".

El titular andaluz de Educación ha incidido en que "lo que pretendemos es garantizar la presencialidad, que es lo que determina el derecho universal a que nuestros niños tengan una educación en igualdad de condiciones", y ha añadido que confía "en que este mes podamos tener ya una planificación y la podamos presentar".

Refuerzo de personal

A preguntas de los periodistas sobre si se va a mantener el refuerzo de personal que se aplicó en la educación andaluza el pasado curso teniendo en cuenta la pandemia, el consejero ha respondido que "estamos trabajando para mantener el mayor número de refuerzos".

No obstante, ha remarcado que, "afortunadamente, la situación de ahora" para el próximo curso 2021-22 "no es la misma" que la que había en septiembre de 2020, porque "hace un año no teníamos ni idea sobre la vacuna, no sabíamos si la íbamos a tener" durante el curso, según ha puesto de relieve.

Frente a esa circunstancia, Imbroda ha destacado que, "el próximo curso, nuestros aproximadamente 150.000 profesionales en el ámbito educativo y del mundo del deporte van a estar vacunados", algo que ha considerado "una garantía de tranquilidad para afrontar el curso escolar".

Además, "también va a haber una parte de la población de nuestra gente joven a la que se le va a vacunar, lo que será otra garantía de tranquilidad", según ha abundado el consejero de Educación antes de concluir que "estamos trabajando desde el diálogo para mantener el mayor número de refuerzos educativos en nuestro sistema". "Confío en que en los próximos días lo podamos anunciar", ha zanjado Javier Imbroda.