Diez años, cordobés y dispuesto a ser 'influencer' difundiendo la arqueología romana de Córdoba en su canal de 'Youtube'

Andorra y la marcha de youtubers e influencers españoles a este paraíso fiscal para pagar menos impuestos a las arcas públicas trascienden más allá de la política y los medios de comunicación. Los menores saben quiénes son y por qué se van, creando en ellos una falsa ilusión y proyección de futuro con vistas a "conseguir dinero rápido". Cristóbal Romero, de apenas 10 años, ya conoce una parte de todo este mundo que ha calado a los menores a través del juego Fornite. Un día le planteó a su padre abrirse una cuenta en Youtube para experimentar lo que otros muchos ya vivían. Obtuvo un no rotundo aunque recibió una alternativa: todo sería posible si el tema fuera acorde a su edad. para pensar cualquier otra temática. "¿Y de arqueología?" Su padre aceptó y el pequeño ha empezado a descubrir un mundo que desconocía.

Actualmente, el canal cuenta con diez vídeos que son grabados y editados por el padre del pequeño, Cristóbal Morales, quien cuenta que "desde muy pequeño empezó a coleccionar minerales y rocas prehistóricas". "Todo lo antiguo siempre le ha gustado así que cuando el año pasado me planteó hacer un canal sobre Fornite le dije que no. Le podía dar mil razones por las que no podía, así que le dije que pensara en otro tema". Dicho y hecho.

Desde noviembre, padre e hijo han publicado pequeños clips -"píldoras informativas" de poco más de un minuto- en su Canal de Arqueología Cordobesaen el que el niño explica muy sucintamente ante qué ruinas romanas se encuentra el espectador. Porque este es el mundo que está explorando Cristóbal: el de la Córdoba romana, tanto aquélla que cuenta con la atención de las administraciones -como el Templo Romano y el Puente Romano- como aquélla que han olvidado, como es el caso del anfiteatro romano ubicado en el Rectorado de la Universidad de Córdoba. "La Mezquita - Catedral impresiona, al igual que Medina Azahara, pero Córdoba es mucho más".

Para el primer vídeo, Cristóbal y su padre se trasladaron hasta las Minas Romanas de Calcopirita en Santa María de Trassierra. A él le siguieron el Puente rRomano de Córdoba y de Villa del Río y otro ubicado el Arroyo de Linares, la presa romana del primer venero del Bejarano y el Acueducto Aqua Vetus Augusta de la Fuente del Elefante, el acueducto romano de la estación de autobuses, el puente romano sobre el Arroyo de Pedroches, el Templo Romano, el Palacio del Emperador Romano Maximiano Hercúleo y, por último, el anfiteatro romano, publicado recientemente. Para los aficionados a la arqueología, Morales explica que los vídeos no son complicados técnicamente ya que están adaptados a su hijo y a que menores de su edad se interesen por la arqueología. Además, su corta duración "está pensada para que estén atentos todo el tiempo que estén viendo los vídeos ya que si son más largos puede llegar a aburrirles".

El menor, que cuenta ya con 104 personas interesadas en sus vídeos, se muestra contento por lo que ha conseguido en estos meses porque "no se lo esperaba". El vídeo que más le gustó grabar fue el del Puente rRomano de Córdoba mientras que el del Templo Romano afirma que ha sido el más difícil de grabar por la cantidad de personas que pasaban por esta zona de Córdoba durante el pasado Domingo de Ramos. Aquello de la vergüenza. Lo que queda claro es que, a pesar de su corta edad, sus ojos no son invisibles al abandono institucional en el que se encuentran muchas ruinas. "Me da mucha pena algunas cosas que veo y me preguntó por qué para hacer la estación de trenes no bordearon el Palacio del Emperador Romano Maximiano Hercúleo en lugar de construir encima".

Cristóbal no se ha planteado ningún objetivo. No pensaba que algún día pudiera superar la barrera de los 100 seguidores y lo ha conseguido. Ya se plantea, incluso, trabajar en el mundo de arqueología, aunque para eso todavía queda mucho. Ahora el objetivo es que los estudios le permitan sacar tiempo para explotar un canal muy alejado del ruido que rodea a las redes sociales.