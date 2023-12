Despiden al presentador de los Premios Qurtuba por mostrar su solidaridad con las víctimas de Gaza

El presentador de los Premios Qurtuba 2023, cuya gala tuvo lugar el pasado miércoles en el salón de actos del Rectorado, ha sido dado de baja de forma fulminante de la asociación organizadora un día después de que pronunciara unas breves palabras en solidaridad con las miles de víctimas palestinas del bombardeo israelí sobre Gaza. El escritor canadiense Reza Emilio Juma tomó la palabra al final del acto para pedir la colaboración ciudadana con las organizaciones humanitarias y expresar su dolor por la muerte de “más de 6.000 niños asesinados y otros muchos que aún siguen debajo de los escombros”.

Algunas personas abandonaron el salón de actos mientras que parte de la audiencia aplaudió el gesto del presentador residente en Córdoba desde hace año y medio. El propio presidente de la asociación Córdoba solo hay una, organizadora de los Premios Qurtuba, agradeció públicamente las referencias de Emilio Juma al conflicto que desangra desde hace casi dos meses a Oriente Medio. Todo cambió al día siguiente cuando Diego Casas telefoneó muy afectado al escritor canadiense y miembro del colectivo cultural. En esa tensa conversación, el responsable de la asociación le reprochó haber incluido en su intervención de forma unilateral una mención a la cuestión israelí-palestina.

“No era el momento oportuno de decir nada de eso”, asegura Diego Casas a Cordópolis, “ni contó con la junta directiva”. El presidente del colectivo admite que aplaudió y respaldó las palabras del presentador en el acto, aunque matiza que lo hizo por “respeto”. Casas no entra a valorar el fondo del mensaje transmitido y se limita a señalar lo improcedente del gesto en una gala de entrega de premios a personalidades e instituciones destacadas de Córdoba.

En la edición de 2023, han sido galardonados los artistas Paco Montalvo e India Martínez, además de Supermercados Piedra, el Hospital Reina Sofía, el Jardín Botánico, el Teatro Clásico de Fuente Obejuna y la Denominación de Origen Montilla Moriles. Entre los asistentes, se encontraba el concejal de Turismo, Daniel García Ibarrola, y el portavoz socialista Antonio Hurtado.

La asociación cultural Córdoba solo hay una anunció esta misma mañana en un comunicado que ha dado de baja a Emilio Juma y le aparta “definitivamente” de todos los actos públicos del colectivo. Y lo acusa de efectuar manifestaciones “abiertamente politizadas” desde el escenario. Es la tercera vez que el escritor canadiense presenta un evento cultural organizado por el colectivo. Diego Casas niega cualquier tipo de presión política en la decisión adoptada por la junta directiva. “No hemos recibido ninguna llamada de ninguna institución ni queja de nadie. Simplemente no era el lugar adecuado para hacer ese discurso”, sostiene el presidente.

Reza Emilio Juma sí cree, en cambio, que el colectivo cultural ha sido sometido a una “gran presión” en las últimas 48 horas, aunque desconoce su procedencia. De hecho, según explica, Diego Casas lo felicitó al término del acto y le agradeció personalmente su compromiso humanitario expresado en el escenario. Conforme a su versión, él presentó su dimisión ya en la conversación telefónica con el presidente al comprobar el brusco cambio de actitud con respecto a sus palabras sobre Gaza.

El escritor quiso matizar que su breve discurso no tenía componente “política” alguna sino meramente “humanitaria”. “No puedo permanecer impasible ante las imágenes espeluznantes que veo cada día en televisión”, argumenta. Y recuerda que colabora activamente con organizaciones benéficas, algunas directamente vinculadas con conflictos armados, como ACNUR, Ayuda en Acción o Save the Children.

No es la primera vez que la cuestión palestina provoca tensiones en el seno de la asociación cultural. El pasado año un miembro de la junta directiva presentó su dimisión en disconformidad con la distinción en los Premios Qurtuba 2022 de la empresaria palestina residente en Córdoba Salma Al Taji Al Farouki, responsable de la Casa Andalusí y la Casa de la Alquimia. “Si hubiera mostrado mi solidaridad con Ucrania no habría pasado nada”, lamenta Reza Emilio Juma.

El escritor canadiense confiesa ser un apasionado de Córdoba y su pasado andalusí. Algunas de sus novelas están ambientadas en la capital de Al Andalus, como es el caso de El legado del príncipe de Cachemira. Ha vivido durante 13 años en Elche y otro largo periodo en México, hasta que decidió instalarse en la ciudad andaluza.

El portavoz municipal socialista, Antonio Hurtado, fue testigo directo del incidente que precipitó el despido del presentador. “Hizo mención a la paz y a los miles de niños muertos en Gaza y yo mismo aplaudí sus palabras”, declara. “Aunque quizás se pasó de tiempo y fueron un poco reiterativas”, apostilla. Hurtado comprobó personalmente cómo el presidente felicitó al presentador en la gala y cree que la decisión posterior de la junta directiva de apartarlo obedece a presiones externas.

