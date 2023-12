Denuncian la suspensión de un acto literario en Añora que el alcalde dice que no se solicitó oficialmente

Polémica en Añora por la suspensión de un acto literario previsto para este jueves en la Biblioteca municipal. El escritor Antonio Merino ha denunciado en la web Solienses que el alcalde de Añora y diputado del PP, Bartolomé Madrid, le ha comunicado la imposibilidad de presentar su libro Patrimonio perdido de Los Pedroches en la Biblioteca Pública Municipal de Añora.

“Ni en la Biblioteca ni en ningún otro espacio municipal. A él le corresponde explicar los motivos de esta suspensión. Me da pena, porque me hacía mucha ilusión este encuentro con los lectores noriegos, pero seguimos adelante, otra vez será, cuando las circunstancias se vuelvan más favorables”, ha afirmado el cronista oficial de la localidad.

Por su parte, el alcalde de Añora ha asegurado que no se puede decir “en ningún caso” que se ha suspendido el acto, porque éste “no se ha solicitado de manera oficial”. “Cada uno puede hacer las valoraciones que entienda oportunas. Hay un conducto oficial, que es solicitarlo en el Ayuntamiento, y se le pidió que la echase y se le daría una respuesta razonada”, ha asegurado Bartolomé Madrid.

Al mismo tiempo, Madrid reconoce que, de solicitarlo hoy mismo, tampoco podría llevarse a cabo el acto este jueves, ya que no da tiempo a que pase por Junta de Gobierno. No obstante, recuerda que la Biblioteca es una instancia municipal y para usarla hay que seguir “los cauces estipulados”.

La versión de Merino coincide en que él personalmente no ha solicitado oficialmente celebrar el acto en la biblioteca, si bien difiere en la explicación que ha dado el alcalde. Siempre según el escritor, Bartolomé Madrid le mandó un correo electrónico el pasado sábado diciéndole que “no había seguido los cauces reglamentarios” para solicitar el acto, aunque con una “coletilla”.

Así, el autor dice que el email se cerraba con las siguientes palabras -que lee “textualmente”-: “Le traslado que, por mi parte, no será posible colaboración alguna mientras usted no rectifique las informaciones falsas que ha vertido sobre el Ayuntamiento que tengo el honor y la satisfacción de representar”.

Más allá de estas palabras, Merino remarca que la actividad no la promueve él, sino que es un acto que estaba gestionado desde la Biblioteca de Añora, con el conocimiento y la aprobación de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento.

El libro Patrimonio perdido de Los Pedroches ha sido publicado por la editorial 17 Pueblos con la colaboración de la Diputación de Córdoba y la empresa Industrias Pecuarias de Los Pedroches y la mayor parte de su edición va a ser distribuida gratuitamente a bibliotecas municipales y centros escolares.

