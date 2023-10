Denuncian que la perdiz roja que se caza en los cotos es criada en granjas

El presidente del Partido Animalista Pacma, Javier Luna, ha lanzado una llamada de atención sobre lo que considera una “farsa promovida por el sector de la caza en relación a su funcionalidad como herramienta de control poblacional de diversas especies”. Así, ha denunciado que las perdices rojas que se cazan en los cotos se crían antes en granjas cinegéticas.

Luna revela “la sorprendente verdad de la procedencia de las perdices rojas que se cazan en los cotos ante la escasez de estas en el campo utilizando este caso emblemático para poner de manifiesto una cuestión más amplia y preocupante: las perdices solo están en los cotos de caza a disposición de los cazadores porque son criadas en cautividad”, expone.

En España existen más de 800 granjas cinegéticas dedicadas a la producción de animales para repoblar los cotos, y según los datos del Anuario de Estadística Forestal del Ministerio recogidos en 11 de las 17 comunidades autónomas, en 2020 se capturaron en España casi 11 millones de aves, de las cuales 1,8 millones eran perdices. En ese mismo año, se soltaron 2.285.038 animales criados en cautividad, siendo el 94% de los mismos, aves, y un 70%, específicamente, perdices.

“El proceso de cría implica mantener a los pollitos en naves hasta que alcanzan la edad adulta, momento en el cual son liberados en voladeros o cotos para ser cazados”, apunta Luna. “Que no te cuenten mentiras. La caza no regula ecosistemas”, declara con contundencia el presidente en el video, publicado en las redes sociales del partido. “La situación está afectando negativamente a la biodiversidad y descompensando los ecosistemas, lo cual solo contribuye a fomentar más la caza y agravar el problema”.

