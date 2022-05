Denuncian la parálisis municipal en la limpieza del arroyo Pedroche

Juguetes, cajas de cartón, envoltorios de electrodomésticos y todo lo inimaginable. Esta es la “fauna y la flora” que acompaña al arroyo Pedroche día a día a su paso por Córdoba. El trabajo que realizan los voluntarios de la plataforma ciudadana en defensa de este arroyo hace imposible abordar la ingente cantitad de basura acumulada en una zona donde la competencia recae sobre el Ayuntamiento de Córdoba. Ambas entidades, asociación y Consistorio, llevan desde hace más de un año manteniendo conversaciones sobre la necesidad urgente de la limpieza de esta zona de Córdoba. Sin embargo, la realidad se ve a simple vista y la plataforma lamenta la dejadez municipal sobre uno de los enclaves más señalados de la capital.

Este arroyo, de unos 12 km de longitud, representa un enclave relativamente bien conservado en una zona cada vez más transformada por el ser humano. Está incluido en el Inventario de Espacios Fluviales Sobresalientes de Andalucía, presentando una serie de valores culturales (acueducto y puente romano, antigua calzada romana Corduba-Emerita Augusta, molinos, etc.), paisajísticos y naturales. Considerando el conjunto de su cuenca, entre su fauna destaca, por ejemplo, la comunidad de peces autóctonos (inco especies), una de las mejores de toda la Cuenca del Guadalquivir, lo que hace que deba ser priorizada su conservación.

Por otro lado, alberga una grandiversidad de mariposas (55 especies, lo que representa el 80% del total de las registradas en el conjunto de Sierra Morena) y libélulas (27 especies). La flora y la vegetación también es diversa e interesante, habiéndose identificado importantes poblaciones de orquídeas y existiendo una buena representación de hábitats de interés comunitario, entre los que, además de encinares y matorrales nobles mediterráneos, encontramos una gran variedad de comunidades vegetales riparias, tanto arbustivas (tamujares, adelfares, zarzales, saucedas) como arbóreas (olmedas, alamedas y fresnedas).

Esta biodiversidad y entorno natural hacen más importante aún su limpieza regular, tal y como apunta el portavoz de la plataforma, Eduardo Latorre, quien ha asegurado que el Consistorio mantuvo “buena disposición” en las primeras entrevistas que tuvo con la asociación. De ellas, el resultado fue “una campaña de divulgación y una jornada de limpieza con voluntarios” de la plataforma en la que se recogió un camión de basura. En el caso de este arroyo, la limpieza, apunta Latorre, debe hacerse manualmente y sin maquinaria alguna debido a su naturaleza.

A pesar de esta jornada de limpieza, ciudadanos de Córdoba depositan día a día la basura que ellos mismos generan. La situación de acumulación es tal que, el pasado mes de abril, la plataforma se reunió con el jefe de operaciones y el gerente de Sadeco. “Nos dijeron que no podían hacer la limpieza porque no tenían personal suficiente”. La propuesta de Sadeco pasaba por que voluntarios de la asociación realizaran este trabajo bajo el patrocinio “de una firma de bebidas”, oferta a la que la plataforma se negó en rotundo. “Los voluntarios pueden colaborar, pero la limpieza regular tiene que hacerla el Ayuntamiento”. La segunda propuesta fue que los voluntarios localizaran los enseres que ocupan el arroyo y que, días después, operarios de Sadeco recogerían.

Sin embargo, todo está parado, denuncia la plataforma. La basura se sigue acumulando “porque hay ciudadanos que no perciben que tiene una riqueza impresionante, por lo que tiene un aspecto interno que no es aceptable, sobre todo en determinados puntos”, explica Latorre. Los lugares más afectados son el puente romano, la zona del Molino de los Ciegos y el túnel que atraviesa la autovía. La plataforma también propuso la instalación de cubas para que se vertiera ahí la basura, iniciativa que todavía no se ha llevado a cabo.

Este decadente estado del arroyo Pedroche llevó a entidades y a personas individuales a formar esta plataforma que se encuentra apoyada por la Asociación de Vecinos Amanecer de Fátima, Ecologistas en Acción Córdoba, la Asociación Educativa Barbiana, GEACórdoba, la Asociación Cordobesa para la Inserción Social de GitanosRumanos (Acisgru), Setem Córdoba, la Sociedad Cordobesa de Historia Natural (Socohina), la Plataforma A Desalambrar y la Asociación Naturalizarte.