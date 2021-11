Denuncian "la inacción" del gobierno local ante el impago a empresas en viviendas de Poniente

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Córdoba (UGT-FICA Córdoba) y el PSOE se han concentrado este viernes junto con la plataforma de empresarios y trabajadores perjudicados por los impagos de la constructora Byco en la promoción de 166 viviendas de Servihabitat en Poniente Sur. Una deuda que sigue afectando a una decena de empresas y proveedores, así como a 400 trabajadores, a los que Servihabitat (La Caixa) sigue ignorando con la complicidad por inacción del equipo de gobierno local.

En esta concentración, el secretario general de UGT-FICA Córdoba, Pedro Téllez, recordó que esas viviendas se han entregado “en fraude de ley, porque las calidades que firmaron los propietarios al principio no se corresponden con las que luego han recibido, porque la obra la ha terminado otra empresa distinta a la que comenzó”. Así, lamentó que “el equipo de gobierno local no haga nada por defender a las empresas y los trabajadores cordobeses, que se han dejado su dinero, su tiempo y su esfuerzo para terminar estas viviendas, a pesar de los constantes impagos”.

Así, Téllez criticó que Urbanismo no haya cumplido su palabra, ya que su presidente “se comprometió a no conceder las licencias hasta que se resolviera el conflicto, algo que no ha hecho, ya que ha dado luz verde a la operación, dejando a los afectados en una situación de plena indefensión”. Al mismo tiempo, el responsable sindical no se olvidó de la responsabilidad de La Caixa, que es la que “tiene que hacer frente al abono de esta deuda”.

Por su parte, el concejal socialista y vicepresidente quinto de la Diputación, Víctor Montoro, echó la vista atrás y señaló que “desde un primer momento, ante la ausencia total del equipo de gobierno, el único partido que se ha puesto del lado de los trabajadores y los empresarios cordobeses ha sido el grupo municipal socialista, que ha propiciado reuniones entre las partes para llegar a un acuerdo y evitar que vayan al concurso de acreedores, donde no tienen garantías de cobro”.

En este sentido, Montoro avisó que “el grupo municipal socialista no va a permitir que ninguna empresa se ría de las empresas cordobesas y que esto siente un precedente para que Córdoba no se identifique por parte de las grandes constructoras como un lugar donde vienen a hacer negocio y a dejar enganchadas a las empresas cordobesas y a los trabajadores”.

Finalmente, Rafael Aguilera, representante de la plataforma de afectados por los impagos de estas viviendas, explicó que “en todos estos meses no hemos tenido avance alguno, más allá de las amenazas y denuncias que hemos recibido de La Caixa y del resto de entidades deudoras por hacer pública esta situación. El único apoyo incondicional que recibimos es el de UGT y el del Grupo Socialista, que han estado con nosotros en todo momento”, señaló Aguilera.

Según expuso Aguilera, “la cantidad que todavía nos deben a la empresas implicadas asciende a 1.200.000 euros y su abono corresponde a los responsables subsidiarios tras la quiebra de Byco, es decir, a la Caixa”. Además, el portavoz de la plataforma dudó de “que las empresas locales quieran trabajar en la implantación de la Base Logística sabiendo que si tienen cualquier problema van a ser abandonadas por el Ayuntamiento”.