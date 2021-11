Denuncian que Emergia busque trabajadores en 'Infojobs' habiendo una bolsa de recontratación activa

Varios extrabajadores del call center Emergia en Córdoba, concretamente de los que fueron despedidos en agosto tras el fin de la campaña Vodafone Loyalti, han denunciado a este periódico que la compañía está incumpliendo su compromiso de priorizar a las personas inscritas en la bolsa de recontratación para nuevas oportunidades de empleo.

Según han informado varias fuentes a este periódico, desde hace días Emergia busca personal para un nuevo servicio de teleoperación para una empresa de energía. Lo hace, concretamente, a través del portal Infojobs, donde está colgada la oferta del proceso de selección.

Dicha oferta especifica que la empresa está buscando a 40 personas para trabajar en telemarketing para "una importante empresa de Energía líder en el sector", ofreciendo "jornadas de 25 o 30 horas semanales organizadas de lunes a viernes (fines de semana libres)", en horario de tarde, y con un salario según convenio que sería, en el mejor de los casos, de "892 euros brutos mensuales", aunque con incentivos.

La incorporación sería el 15 de noviembre y no se pide ningún tipo de experiencia, lo cual ha motivado la denuncia de varios extrabajadores de Emergia, que no han sido llamados a participar de esta oportunidad laboral, a pesar de la empresa se comprometió con los trabajadores que sufrieron el despido colectivo de Vodafone Loyalti a recolocarlos si se apuntaban en la Bolsa de Recontratación.

Concretamente, según los documentos facilitados a este periódico por los trabajadores, Emergia se comprometió el 13 de agosto a que “en el supuesto de que durante el periodo de seis meses a contar desde la firma del acuerdo" surgiesen "nuevas oportunidades de negocio o crecimientos en campañas" que requiriesen la contratación de nuevo personal "acudirían a las personas afectadas por el despido colectivo que se hubieran apuntado a La Bolsa de recontratación”.

Para ello, solicitaban al extrabajador dispuesto a reincorporarse que devolviera “la indemnización percibida como consecuencia del despido”, ya fuera “en un único pago o de forma fraccionada”, para que así se le reconociera “la antigüedad a todos los efectos”.

La empresa alegaba en sus condiciones que, “para poder acceder a alguna nueva vacante que surja, deberá tenerse en cuenta que, la experiencia profesional previa de estas personas” se “ajusta al requerido para la cobertura de los nuevos puestos de trabajo”.

El acuerdo colectivo que desembocó en cientos de despidos se firmó en agosto, de modo que la nueva oferta publicada en infojobs debería haber supuesto que se contara con este personal. Sin embargo, varios exempleados critican que se esté ofreciendo un contrato de asesor comercial, que es exactamente el puesto que tenían ellos en Vodafone Loyalti, pero sin exigir experiencia.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!