Defensa diseña la estrategia tecnológica puntera de la Base Logística de Córdoba

El Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra ha desarrollado la estrategia tecnológica para la Base Logística del Ejército de Tierra que se construirá en Córdoba, con el objetivo de garantizar la implantación de las tecnologías 4.0 más adecuadas en esta Base. Este proyecto pretende ser un elemento tractor para transformar la logística en el Ejército e impulsar la modernización de las Fuerzas Armadas, según ha informado el Ministerio de Defensa.

En concreto, la estrategia tecnológica se ha plasmado en un documento donde se recogen las líneas del plan de acción, basadas en la digitalización, la industria 4.0, la logística predictiva y la generación de talento. Así, el Ejército de Tierra ha puesto en marcha una hoja de ruta para la implantación de as nuevas tecnologías 4.0 -inteligencia artificial, big data, 5G, robótica, etc- en la futura Base Logística en Córdoba, que prevé iniciar su actividad en el año 2027.

Dicha estrategia se ha visibilizado en la Feria Internacional de Defensa en Madrid, permitiendo dar a conocer este proyecto como catalizador económico-social y motor de innovación tecnológica.

Este proyecto también se ha presentado en la Oficina de Apoyo al Proyecto de la Base Logística del Ejército ante el grupo de “mentores de la Base Logística del Ejército de Tierra”, formado por representantes de la empresa, la Universidad y las Fuerzas Armadas, quienes con su visión profesional obtenida a través de muchos años de experiencia contribuyen a conformar este proyecto.

Asimismo, esta primera semana de junio, la tecnología sobre la que se sustentará la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ha sido objeto de un taller sobre este asunto en el Parque y Centro de Mantenimiento de Helicópteros, en Colmenar Viejo (Madrid). En esta cita, el Ejército ha hecho gala del plan con el que pretende dotar a la base logística de Córdoba de las tecnologías más avanzadas.

Empresas del sector han conocido la estrategia tecnológica que persigue la Base Logística, un proyecto que suscita interés entre la industria especializada. Defensa aspira a que las instalaciones en Córdoba sean una “base inteligente”, con las mejores soluciones tecnológicas, para lo que busca estrechar lazos entre las empresas, la Universidad y el propio Ejército de Tierra.

La Base Logística del Ejército de Tierra cuenta con un presupuesto global de 350 millones de euros pretende aunar en una sola base más de una decena de centros logísticos militares hasta ahora repartidos por diferentes puntos de España. La previsión es que el proyecto genere más de 1.600 puestos de trabajo, la mayor parte de personal civil, y cuente con un amplio desarrollo tecnológico y de innovación.

