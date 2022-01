El coste de los ERTE por Covid en Córdoba ha sido de 161 millones de euros

Hasta el mes de octubre, el Ministerio de Trabajo ha destinado un total de 161 millones de euros a pagar a los trabajadores de la provincia de Córdoba acogidos a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) relacionado con la pandemia. Esta medida extraordinaria aprobada en marzo del año 2020 permitió amortiguar la crisis económica provocada por la pandemia y el confinamiento.

En pleno confinamiento y los meses posteriores, se acogieron a ERTEs un total de 6.058 empresas en la provincia de Córdoba. Todas estas compañías iniciaron 6.214 ERTEs que afectaron a 29.825 trabajadores. Es decir, uno de cada diez cordobeses dados de alta en la Seguridad Social acabó en un ERTE durante la pasada pandemia.

Además de los ERTEs, se arbitraron otras medidas para paliar la situación económica, aunque ninguna tan importante ni tan cuantiosa como esta. Por ejemplo, en Córdoba se destinaron cerca de 2,7 millones de euros al pago de subsidios excepcionales que se produjeron por el fin de las prestaciones, pero en muy pocos casos.

También se habilitaron tres tipos de ayudas especiales para el sector cultural, y sus profesionales, y para el taurino. En el campo de la cultura, Trabajo (según consta en los datos a los que ha tenido acceso este periódico) ha invertido en Córdoba un total de 363.000 euros para profesionales dados de alta en la Seguridad Social como artistas. Para los técnicos culturales también ha dedicado una partida de casi 10.000 euros.

Pero hay una partida sorprendente, la del sector taurino. En Córdoba solo se han abonado 17.500 euros a estos profesionales (en provincias como en Granada, cero, lo que indica que no hay trabajadores de este sector dados de alta o que haya solicitado la ayuda). En provincias como Sevilla el sector taurino recibió casi 400.000 euros en ayudas laborales.

