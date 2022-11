El Corte Inglés niega el cierre de la tienda de Ronda de Tejares: “Vinimos para quedarnos y seguiremos creciendo”

El responsable de Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, Daniel García-Ibarrola, ha confirmado públicamente este sábado que la cadena no se plantea el cierre del establecimiento de Ronda de los Tejares, en base a las informaciones aparecidas en varios medios de comunicación. “Vinimos para quedarnos. No solo no vamos a cerrar, sino que seguiremos creciendo”.

En un acto en el que García-Ibarrola ha dado a conocer el distintivo AENOR de Residuo Cero, que acredita que El Corte Inglés valoriza al menos el 90% de sus residuos consigue una segunda vida. Sobre los rumores de cierre del establecimiento del centro de la capital, el responsable de Relaciones Internacionales ha reconocido que “no es la primera vez que escuchamos que Ronda de los Tejares está dentro de un plan de cierre”.

García-Ibarrola ha sido tajante al asegurar que la firma no solo no cerrará dicha tienda, sino que seguirá apostado por la ciudad “gracias al apoyo y a la confianza de los clientes”. Entre este establecimiento, el de Ronda de Córdoba y el almacén, El Corte Inglés da trabajo a casi 1.000 personas. Además de reiterar que la entidad tiene una apuesta fuerte por Córdoba, ha afirmado que continuamente “estamos mejorando la oferta y el servicio. Lo seguiremos haciendo porque entendemos que Córdoba se lo merece”. El Corte Inglés celebrará 27 años de su llegada a Córdoba el próximo 15 de diciembre.

El 97% de los residuos generados en Córdoba, reutilizados

Los dos centros comerciales y al almacén han permitido que el 97% de los residuos que genera la firma en Córdoba haya tenido una segunda vida útil, todo ello con el objetivo de las líneas en materia de desarrollo sostenible marcadas por la ONU. Así, en total se han valorizado más de 2.200.000 kilos residuos. Según ha enumerado García-Ibarrola, 140.000 kilos han sido alimentos destinados a bancos de alimentos y 20.000 kilos de frutas y verduras para el Centro de Conservación Animal.

Mediante otros acuerdos con entidades como Cáritas, Adevida o la Asociación Española Contra el Cáncer, El Corte Inglés ha valorizado más de 20.000 kilos de residuos textiles.

La rueda de prensa ha contado con la asistencia de la teniente de alcalde, Isabel Albás, y del alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien ha felicitado a El Corte Inlgés por estos datos mientras que ha defendido que la sostenbilidad debe ser “económica, ambiental y social. En eso nos jugamos el futuro de las ciudades, que no podrán crecer si no lo hacen desde la sostenibilidad”.

Desde este sábado y hasta el 27 de diciembre, el sótano 1 de El Corte Inglés de Ronda de Córdoba acogerá diferentes actividades dentro de la Semana Europea de la Prevención de Residuos.