Los cordobeses registraron el año pasado más marcas que nunca (y solo 11 con el sufijo COR)

2021 fue el año de las marcas en la provincia de Córdoba. Un informe de la empresa Gestión de Intangibles, elaborado por Manuel Campanero, al que ha tenido acceso este periódico, señala que el año pasado se registraron en la provincia de Córdoba un total de 961 solicitudes de marcas y nombres comerciales ante la Oficina Española de Marcas y Patentes (OEPM). Es la cifra más alta de los últimos diez años. De esas 961 solicitudes, y como curiosidad, solo 11 optaron por el sufifo Cor, tan popular en la ciudad y la provincia.

El informe detalla que de esas 961 solicitudes, 781 fueron marcas y 180 nombres comerciales. Marzo fue el mes en el que más se registraron (un total de 117) y enero el que menos (44), según este detallado informe, que bebe también de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de las publicaciones diarias del Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba (BOP).

"En la serie histórica, estas cifras suponen un incremento anual del 3,67% con respecto a las solicitudes del año 2020. Continúa, así, la tendencia al alza de los últimos diez años, tanto en marcas como en nombres comerciales. Desde 2012 el número de solicitudes anuales en la provincia de Córdoba se ha incrementado un 82,35%", señala Campanero en el informe elaborado.

Más de la mitad de las solicitudes (el 55,7%) fueron realizadas por personas físicas (autónomos y particulares). El resto fueron empresas (402), asociaciones (diez) u organismos públicos de la provincia de Córdoba (13).

El 14014 fue el código postal que registró un mayor número de solicitudes. En total, 90 expedientes fueron solicitados, en dicho código postal, que agrupa el Campus de Rabanales y los polígonos industriales de Pedroche, El Granadal y Las Quemadas.

La tasa de solicitudes por cada mil habitantes en la provincia de Córdoba durante 2021 se situó en 1,24.. Esta cifra está por debajo de la tasa nacional de 2020, que fue de 1,34 marcas por cada mil habitantes. Mientras, Moriles es el municipio con la mayor tasa de solicitudes, con 3,2 solicitudes por cada mil habitantes. Le siguen Almedinilla y Villafranca de Córdoba con 2,5 solicitudes cada una por cada mil habitantes , Lucena con 1,7 y Montalbán y Córdoba capital con 1,6 solicitudes por cada mil habitantes.

15 solicitudes contenían la palabra Córdoba en su denominación y 11 el sufijo Cor, tan habitual en la provincia. Eso sí, el año pasado no se registró en la provincia ni una sola marca con una denominación que incluyera la palabra Covid. Por algo será.

