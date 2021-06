Los cordobeses se quitan la mascarilla en la calle con la incidencia más alta desde el 18 de febrero

Desde este sábado, los cordobeses ya pueden salir a la calle sin mascarilla. Eso sí, tienen que llevar una en el bolsillo por si van a estar a menos de un metro y medio de otra persona o van a entrar en el interior de un local abierto al público. Y al revés de lo que ha ocurrido en el resto de España, los cordobeses se van a quitar la mascarilla en una situación de "riesgo extremo" de contagio por Covid 19, con la pandemia en unos niveles de incidencia que no eran tan altos desde el pasado 18 de febrero, según un análisis de la evolución pandémica realizado por este periódico.

Córdoba es, ahora mismo, la provincia de España con la incidencia más alta. En 14 días se han registrado 2.162 positivos en la provincia, un 21% más de casos que en las dos semanas anteriores. La tasa de contagio se ha ido ya a 275 casos por cada 100.000 habitantes (en el gráfico inferior los datos son los del Ministerio de Sanidad, que van con unas 48 horas de retraso).

Eso sí, empieza a notarse la vacunación. Aunque la incidencia ha subido y el riesgo de contagio es muy alto, el nivel de hospitalizados actualmente es muy similar al que había al final del verano pasado. En la provincia de Córdoba este viernes se comunicaron 84 ingresos hospitalarios, de los que 21 estaban en la UCI. Es una cifra más baja, pero en Córdoba hay más hospitalizados que en Málaga (con la mitad de la población) y el doble de ingresados en la UCI.

Esta semana, la Consejería de Salud ha informado también de que la edad media ha bajado a los 54 años. Casi todos los hospitalizados no habían sido vacunados previamente.

Además, la mortalidad también ha descendido de una manera muy notable. En junio, con más contagios que en mayo de momento, solo se han producido tres fallecimientos vinculados al coronavirus. En mayo murieron en la provincia ocho personas.

¿Y ahora qué hacemos con las mascarillas?

El BOE de este viernes recoge la nueva norma por la cual a partir de mañana sábado la mascarilla dejará de ser obligatoria en los exteriores en los que se pueda mantener una distancia de seguridad de metro y medio entre personas no convivientes.

Su uso seguirá siendo obligatorio en espacios cerrados de acceso libre, como bibliotecas u hospitales, y en medios de transporte públicos, como avión, tren, tranvía, bus o metro. En los eventos multitudinarios celebrados al aire libre habrá que llevarla "cuando los asistentes estén de pie o si están sentados cuando no se pueda mantener 1,5 metros de distancia entre personas", salvo grupos de convivientes.

A partir de ahora, la mascarilla será obligatoria:

a) En cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público.

b) En cualquier espacio al aire libre en el que por la aglomeración de personas, no resulte posible mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre las mismas, salvo grupos de convivientes.

c) En los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, incluyendo los andenes y estaciones de viajeros, o en teleférico, así como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. En el caso de los pasajeros de buques y embarcaciones, no será necesario el uso de mascarillas cuando se encuentren dentro de su camarote, ni en espacios exteriores de la nave cuando se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros.

d) En los eventos multitudinarios al aire libre, cuando los asistentes estén de pie o si están sentados cuando no se pueda mantener 1,5 metros de distancia entre personas, salvo grupos de convivientes.