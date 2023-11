Ningún cordobés entre los diez más ricos de Andalucía

Desde que estalló la crisis del ladrillo en el año 2008, no aparece ningún cordobés en la lista de más ricos de Andalucía o, por supuesto, de España. En el último ranking difundido, basado en el patrimonio neto de personas físicas, no aparece rastro alguno de cordobeses entre los más ricos de la región.

Según la última actualización de la lista Forbes, “Andalucía sigue aglutinando la mayor parte de su riqueza dentro del sector primario y, en especial, en la industria agroalimentaria, aunque no es la única actividad que predomina para las mayores fortunas de la región”. A pesar de que la provincia de Córdoba sea una de las que más renta agraria genera, gran parte de la transformación agroganadera o no está aquí o responde a otro modelo económico. Es el caso de Covap, que es la mayor cooperativa agroalimentaria de España, pero que pertenece a sus socios, y que por tanto no genera una fortuna a una sola persona. O el del aceite de oliva, que o bien es producido por cooperativas o vendido por Deóleo, una empresa que cotiza en el Ibex 35 y que reparte dividendos, especialmente, entre fondos de inversión. Tampoco hay personas físicas detrás de compañías así.

De esta manera, en Andalucía la persona más rica según la lista Forbes es Nicolás Osuna, un empresario con una gestión diversificada entre el negocio de la construcción, la agricultura y el turismo. A Osuna se le estima un patrimonio valorado en 340 millones de euros.

Concha Yoldi, que le sigue en la clasificación, tiene su principal línea de actuación en la industria química, con un patrimonio de 280 millones de euros. Y el tercer puesto, con 275 millones, es para José María Pacheco Guardiola, presidente de Konecta y accionista de Acciona. El cuarto puesto es para José Luis Carrillo Benítez, con una fortuna estimada de 235 millones de euros. Carrillo es un hotelero nacido en Almería pero con un negocio principal en las Islas Baleares.

A partir de aquí, apellidos compuestos, con linajes como los Gómez-Trenor, Masaveu Mora-Figueroa Domecq o los Callejas, que según Forbes siguen destacando por su potencial en lo que coloquialmente se conoce como las “tierras y el campo”.